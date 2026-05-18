مودیز: بازگشت عبور نفت از هرمز به سطح قبل از جنگ بعید است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه دیلی اکسلسیور، مؤسسه اعتبارسنجی مودیز در گزارشی درباره ریسک‌های ژئوپلیتیکی اعلام کرد که هند و سایر کشورهای واردکننده نفت احتمالاً برای تأمین انرژی مورد نیاز خود به‌صورت دوجانبه با ایران مذاکره خواهند کرد و حتی ممکن است مسیرهای هماهنگ ترانزیتی برای عبور انرژی شکل بگیرد، اما بازگشت حجم عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ در سال ۲۰۲۶ بعید به نظر می‌رسد.

مودیز در این گزارش تأکید کرده است که چشم‌انداز دستیابی سریع به توافقی پایدار میان آمریکا و ایران و در نتیجه بازگشایی کامل تنگه هرمز بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، جریان عبور انرژی از این گذرگاه راهبردی به‌تدریج بهبود خواهد یافت، اما این روند نه از طریق بازگشایی عمومی مسیر، بلکه بیشتر از طریق توافق‌های دوجانبه میان ایران و کشورهای واردکننده انرژی صورت خواهد گرفت.

به گفته این مؤسسه، روند افزایش عبور نفت و گاز از تنگه هرمز همچنان مبهم است و احتمال بروز اختلال در آن وجود دارد.

مودیز همچنین اعلام کرد واردکنندگان بزرگ نفت از جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ممکن است برای تضمین عبور امن محموله‌های انرژی خود با ایران وارد مذاکرات دوجانبه شوند. در چنین شرایطی احتمال شکل‌گیری مسیرهای ترانزیتی مشخص، از جمله در نزدیکی جزیره لارک و آب‌های سرزمینی عمان، وجود دارد.

با این حال، این مؤسسه تأکید کرده است که حتی در صورت ایجاد چنین مسیرهایی، بازگشت سطح تردد کشتی‌ها به وضعیت پیش از جنگ در سال ۲۰۲۶ بسیار بعید خواهد بود.

مودیز در ادامه گزارش خود هشدار داده است که حتی اگر عبور امن از تنگه هرمز طی شش ماه آینده تا حدی از سر گرفته شود، بازار جهانی نفت همچنان با محدودیت عرضه روبه‌رو خواهد بود و در نتیجه قیمت‌ها در سطحی بالا و همراه با نوسان باقی می‌مانند.

این وضعیت می‌تواند پیامدهایی برای هزینه‌های انرژی، تقاضای جهانی و شرایط تأمین مالی کشورها به همراه داشته باشد.

بر اساس پیش‌بینی مودیز، قیمت نفت برنت در بخش عمده سال جاری میلادی در بازه ۹۰ تا ۱۱۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند و نوسانات قابل توجهی نیز خواهد داشت.

در این گزارش آمده است که تداوم چنین سطحی از قیمت انرژی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی برخی اقتصادهای بزرگ جهان را بین ۰.۲ تا ۰.۸ درصد کاهش دهد.

مودیز همچنین اعلام کرد که هند از جمله اقتصادهایی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این وضعیت دارد، زیرا حدود ۴۶ درصد واردات نفت خام این کشور از خاورمیانه تأمین می‌شود و اقتصاد آن نسبت به تضعیف ارزش پول ملی، فشار بر حساب جاری و چالش‌های مالی حساس است.

بر همین اساس، این مؤسسه پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۶ را ۰.۸ درصد کاهش داده و آن را به ۶ درصد رسانده است.

درگیری‌های خاورمیانه که با حملات هوایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران آغاز شد، اکنون وارد سومین ماه خود شده است. این تحولات موجب اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز شده؛ گذرگاهی راهبردی که پیش از آغاز جنگ حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

مودیز در پایان هشدار داده است که تداوم افزایش قیمت انرژی و محدودیت عرضه می‌تواند به تشدید تورم در اقتصادهای بزرگ جهان منجر شود.