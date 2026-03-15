نظر تحلیلگر عربستانی درباره ۲۰۰ دلاری شدن قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی الحازمی» کارشناس اقتصاد بین‌الملل از عربستان در مصاحبه با روزنامه الریاض گفت: بر اساس شاخص‌های کنونی، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد که می‌تواند به یک بحران اقتصادی جهانی منجر شود. این مساله تاثیر قابل توجهی بر اقتصادهای واردکننده نفت، مانند هند و چین خواهد داشت و ممکن است رشد اقتصادی آن‌ها را با کندی مواجه کند.

الحازمی گفت: در صورت اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی نفت، افزایش قیمت نفت می‌تواند هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد. این امر به تورمی دامن می‌زند که ناشی از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و هم‌زمان با کندی رشد اقتصادی و بروز اختلالات در زنجیره‌های تامین همراه خواهد بود. این وضعیت بانک‌های مرکزی را در یک تنگنا قرار خواهد داد، جایی که آن‌ها باید میان افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم یا کاهش آن برای حمایت از رشد اقتصادی، یکی را انتخاب کنند.

وی تاثیرات جهانی احتمالی این بحران را در افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها خلاصه کرد و در گفت‌وگو با الریاض افزود: افزایش امروز قیمت نفت بازتابی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه است و اهمیت ثبات منطقه برای تضمین ادامه جریان نفت به بازارهای جهانی را تاکید می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حدود یک‌سوم کل گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند و حدود ۶ تا ۷ سال پیش، نزدیک به ۲۵ درصد از مصرف نفت جهان از این مسیر منتقل می‌شد، تصریح کرد که تنگه هرمز یکی از مهمترین آبراه‌های جهان است و تنها مسیر آبی است که خلیج فارس را به اقیانوس آزاد متصل می‌ کند.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی جمعی از فرماندهان نظامی و مردم کشورمان در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های آمریکا در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.