این کالاها برای سلامتی مضر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: به استناد ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ج) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در راستای اجرای تکلیف قانونی این وزارت، فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت که برای اعلان در سال ۱۴۰۵ مورد بازنگری قرار گرفته است، به پیوست ارسال می شود.

شایان ذکر است، مواد غذایی مندرج در فهرست مذکور به دلیل داشتن کالری بالا (وجود شکر و روغن افزوده، چربی اشباع و ترانس) یا نمک و همچنین مواد نگهدارنده به عنوان عوامل بیماری های غیرواگیر محسوب شده و مصرف آن ها می تواند در درازمدت، موجب اضافه وزن، چاقی، فشار خون، دیابت و سایر بیماری های غیرواگیر شود. از این رو، به منظور صیانت از سلامت جامعه، خواهشمند است دستور فرمائید؛ ضمن آموزش و اطلاع رسانی، در پذیرایی ها، مراکز غذاخوری، بوفه های کارکنان، دانشجویان و دانش آموزان از سرو مواد غذایی مندرج در این فهرست ممانعت به عمل آورند.

فهرست کالاهای آسیب رسان سلامت قابل مشاهده و دریافت است.