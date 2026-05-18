تولید سالانه ۲ هزار تن گوشت توسط عشایر استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابیت با اشاره به ضرورت تکریم و حمایت از جامعه عشایری، خواستار بازنگری در پروانههای چرای دام با هدف هماهنگی بیشتر با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و رعایت کامل قوانین و مقررات بهرهبرداری از مراتع شد.
وی با تأکید بر نقش حیاتی عشایر به عنوان بهرهبرداران سنتی و حافظان اصلی مراتع اظهار کرد: عشایر از دیرباز با اقدامات سنتی خود از جمله بذرپاشی، در احیا و حفاظت از مراتع نقشآفرینی کردهاند و باید زمینه فعالیت بیشتر این قشر مولد و زحمتکش فراهم شود.
ابیت در ادامه به اقدامات انجامشده برای بهبود شرایط زندگی عشایر اشاره کرد و افزود: اجرای پروژههای خدماتی مانند بهسازی ایلراهها، تأمین پایدار آب شرب و توزیع پنلهای خورشیدی در مناطق مختلف استان از جمله بخش طارم سفلی، موجب رضایتمندی جامعه عشایری شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین با ارائه آماری از توانمندیهای این جامعه تصریح کرد: جمعیت عشایری استان حدود ۲ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل میدهند، اما با در اختیار داشتن ۳۵۰ هزار رأس دام سبک و ۱۷۰۰ رأس دام سنگین، سالانه بیش از ۲ هزار تن گوشت قرمز تولید میکنند.
وی این ظرفیت بالا را عاملی مهم در اقتصاد استان و کشور دانست و خاطرنشان کرد: عشایر به عنوان فعالان اقتصادی تأثیرگذار، میتوانند نقش قابل توجهی در کاهش وابستگی به واردات نهادههای دامی و گوشت ایفا کنند و این مهم نیازمند حمایت جدیتر از این قشر است.
بیشترین تراکم جمعیتی عشایری استان قزوین در شهرستان قزوین و بهطور مشخص در بخشهای طارم سفلی، کوهین و الموت مشاهده میشود.
