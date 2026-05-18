اجرای طرح ملی «نذر خدمت» در مناطق روستایی و عشایر سیستان و بلوچستان

سید محمد مهدی سجادی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقلام معیشتی در شهرستان‌های زاهدان، نیکشهر، راسک، سرباز و زرآباد توزیع شد. همچنین ۲۰۶ نفر از مجروحان شهرستان خاش تجهیزات پزشکی از جمله ویلچر، تشک مواج، سرویس بهداشتی و بسته‌های بهداشتی دریافت کردند. وی افزود: ۱۰۰۰ پرس غذای گرم در شهرستان ایرانشهر توزیع شد و در شهرستان هامون نیز بسته‌های غذایی در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

مدیرعامل هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: ۲۰۰ دست لباس به نیازمندان شهرستان چابهار اهدا شد و ۲۳۰ سبد غذایی میان روستائیان روستای آدیان در شهرستان سرباز توزیع شد. در شهرستان زهک، ۸۰ دستگاه ویلچر و سایر تجهیزات حمایتی میان مددجویان توزیع شد. همچنین در شهرستان گلشن، ۱۰ تانکر ۵ هزار لیتری آب شرب توزیع شد و اهدای ۱۰ دستگاه کولر آبی به ارزش ۶ میلیارد ریال از دیگر اقدامات حمایتی هلال‌احمر در این استان بوده است.

سجادی در خصوص خدمات رایگان سلامت گفت: ۴۲۹ نفر از نیازمندان شهرستان‌های فنوج و ایرانشهر داروی رایگان دریافت کردند. کاروان سلامت هلال‌احمر نیز با حضور در شهرستان‌های راسک و سرباز، به ۱۹۵ نفر از شهروندان خدمات رایگان ویزیت و درمان ارائه داد.

وی افزود: همچنین در شهرستان‌های زهک و زابل، ۲۸۷ نفر از خدمات ویزیت رایگان و اهدای دارو بهره‌مند شدند. این خدمات با همکاری یک موسسه خیریه و با هدف حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر مناطق محروم شمال و جنوب استان اجرا شد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان در ادامه به اجرای طرح ملی «نذر خدمت» اشاره کرد و گفت: این طرح ویژه مناطق روستایی و عشایر دورافتاده استان طراحی شده است و علاوه بر تأمین آب شرب، شامل ارائه آموزش‌های لازم، رفع مشکلات زندگی روزمره، توزیع ۱۸ هزار بسته معیشتی و نصب لوله و پمپ آب در مناطق مختلف می‌باشد.

سجادی افزود: تاکنون بیش از ۱۰ هزار خانواده از خدمات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی در پایان به اقدام بشردوستانه اهدای خون توسط اعضای هلال‌احمر اشاره کرد و اعلام نمود: در هفته هلال‌احمر، ۶۵۸ نفر از کارکنان، اعضا و داوطلبان سراسر استان در این اقدام خداپسندانه مشارکت کردند. این برنامه با شعار «حمایت ماندگار» و با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند اجرا شد. سجادی از زحمات اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌های هلال‌احمر استان تقدیر و تشکر کرد.