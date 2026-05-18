تبیین سه اولویت طلایی برای آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، زهرا مظفر، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران، در جلسه ستاد پروژه مهر استان اصفهان، با تسلیت شهادت امام جواد(ع)، گرامیداشت هفته سلامت و امنیت و تبریک روز روابط عمومی و اطلاعرسانی به فعالان این حوزه، اظهار داشت: خدا را شاکریم که توفیق حضور در استان اصفهان را به نمایندگی از مقام عالی وزارت دارم و امیدواریم با همراهی و همکاری صمیمانه همه همکاران، در اجرای پروژه مهر و نهضت توسعه عدالت آموزشی به نتایج مطلوب برسیم.
وی با قدردانی از محمدرضا نظریان مدیرکل آموزشوپرورش استان اصفهان، اعضای ستاد پروژه مهر و مجموعه همکاران آموزشوپرورش استان، افزود: حرکت قطار پروژه مهر در طول سال تحصیلی استمرار دارد و هیچگاه متوقف نمیشود؛ تنها مأموریتها و وظایف آن تغییر میکند و همین موضوع مسئولیت ما را سنگینتر میسازد.
مظفر با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی صحیح فعالیتهای آموزشوپرورش، تصریح کرد: انعکاس دقیق مباحث جلسات و سیاستهای آموزشوپرورش در رسانهها، موجب آگاهی و امیدآفرینی در جامعه میشود و مردم باید بدانند که پروژه مهر با چه حساسیت و برنامهریزی گستردهای در حال پیگیری است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران پروژه مهر را مهمترین برنامه ملی آموزشوپرورش دانست و گفت: پروژه مهر امسال با شعار «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» ابلاغ شده و یک برنامه ملی، جامع و آیندهنگر برای ایجاد آمادگی کامل فضاهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، نقلوانتقالات، برنامهریزی آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است؛ بهویژه در شرایط کنونی که بخشی از آموزشها بهصورت غیرحضوری دنبال میشود.
وی با اشاره به تشکیل هشت کارگروه تخصصی در پروژه مهر، ابراز داشت: با توجه به شرایط ویژه کشور، کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت نیز در ساختار پروژه مهر تقویت شده است؛ چرا که مقاومت مردم ایران در جنگ اخیر، جلوهای ارزشمند از ایثار و همبستگی ملی بود و آموزشوپرورش وظیفه دارد این فرهنگ را در مدارس تبیین و منتقل کند.
مظفر تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی پروژه مهر، آغاز سال تحصیلی در فضایی آرام، ایمن و بدون دغدغه برای دانشآموزان و خانوادههاست و این مسئولیت سنگین بر عهده دستگاه تعلیم و تربیت قرار گرفته است؛ از اینرو کارگروههای تخصصی باید فعالیت خود را بهصورت مستمر و هدفمند دنبال کنند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران، پروژه مهر را نماد هماهنگی و همافزایی میان آموزشوپرورش و سایر دستگاههای اجرایی دانست و گفت: براساس سند تحول بنیادین، استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها و همچنین مشارکت مردمی و ظرفیت انجمن اولیا و مربیان، یکی از محورهای مهم اجرای موفق پروژه مهر است.
وی با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم گفت: توجه ویژه به مناطق محروم، مدارس روستایی، عشایری و مدارس عادی دولتی، از سیاستهای اصلی دولت و وزارت آموزشوپرورش است و تلاش میشود از ظرفیت خانوادهها و مشارکت اجتماعی برای حمایت از مدارس بهرهگیری شود.
مظفر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، مشارکت اجتماعمحور، توجه به سلامت و ایمنی مدارس، تقویت پژوهشسراها، توسعه فرهنگ ایثار و اجرای تعهدات برنامه هفتم پیشرفت را از مهمترین سیاستهای پروژه مهر برشمرد و خاطرنشان کرد: جذب دانشآموزان لازمالتعلیم و ساماندهی صحیح نیروی انسانی، از اهداف اساسی این طرح ملی است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران نقش ارزیابی عملکرد را در پیشبرد اهداف پروژه مهر بسیار مهم توصیف کرد و گفت: گزارشگیری، رصد مستمر، انعکاس عملکرد مناطق و مدارس و استفاده از شاخصهای دقیق ارزیابی، میتواند در ارتقای کیفیت فعالیت کارگروهها بسیار مؤثر باشد.
وی پیشنهاد تشکیل «معینهای منطقهای و مدرسهای» را برای تسهیل روند نظارت و ارزیابی مطرح کرد و ادامه داد: باید با تقسیم مسئولیتها، فرآیند نظارت بر اجرای پروژه مهر با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
مظفر با اشاره به برخی تجربیات مدیریتی در استانهای مختلف، بر ضرورت حضور مستمر مدیران و مسئولان در ایام منتهی به آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: آرامش خانوادهها در آغاز مهر، حاصل تلاش شبانهروزی مدیران، معلمان و کارکنان آموزشوپرورش است و نباید هیچ وقفهای در خدمترسانی ایجاد شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران با اشاره به وضعیت بازسازی و نوسازی مدارس استان اصفهان ابراز داشت: بخشی از پروژههای عمرانی استان هنوز پیشرفت مطلوبی ندارند و لازم است برای جلوگیری از افزایش تراکم دانشآموزی و نارضایتی خانوادهها، تدابیر ویژهای اتخاذ شود.
وی ساماندهی نقلوانتقالات فرهنگیان را از موضوعات مهم پروژه مهر دانست و تصریح کرد: در فرآیند نقلوانتقالات باید ضمن رعایت ضوابط، نگاه حمایتی و ویژهای به خانوادههای ایثارگران و فرهنگیان دارای شرایط خاص وجود داشته باشد.
مظفر با اشاره به اهمیت صدور بهموقع ابلاغها و ساماندهی نیروی انسانی گفت: هرگونه تأخیر در صدور ابلاغها میتواند فرآیند برنامهریزی مدارس را با چالش مواجه کند و لازم است مناطق و مدیران مدارس در این زمینه همکاری حداکثری داشته باشند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران با تأکید بر سه اولویت اساسی آموزشوپرورش در آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که هیچ دانشآموزی از ثبتنام بازنماند، هیچ کلاسی بدون معلم نباشد و هیچ دانشآموزی بدون کتاب نماند؛ چرا که تحقق این سه اصل، نقش تعیینکنندهای در رضایتمندی خانوادهها و آرامش فضای آموزشی کشور دارد.
