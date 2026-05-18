به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی امروز در جمع سفرا و نمایندگان سازمانهای بین المللی مقیم ایران که از ساختمانهای تخریب شده سازمان منابع طبیعی بر اثر تجاوز آمریکایی - صهیونیستی بازدید کردند،افزود: در این روزها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی حفاظت، احیا، توسعه و بهرهبرداری پایدار از جنگلها، مراتع، بیابانها و حوزههای آبخیز ایران، نقشی راهبردی در ارتقای امنیت زیستی، امنیت غذایی، تابآوری سرزمین در برابر تغییر اقلیم، مقابله با بیابانزایی و مدیریت پایدار آب و خاک و معیشت جوامع محلی ایفا میکند.
وی افزود: اجرای طرحهای ملی آبخیزداری و آبخوانداری در چارچوب مدیریت جامع و سلامت محور حوزه آبخیز، کاشت مردمی یک میلیارد درخت، حفاظت از جنگلهای هیرکانی و جنگلداری اجتماعی زاگرس، افزایش ضریب حفاظتی بومسازگانهای ساحلی، کوهستانی و بیابانی، اصلاح و توسعه مراتع، کاهش فرسایش آبی و بادی خاک و تقویت مشارکت شهروندان، روستاییان و عشایر از مهمترین اولویتهای این سازمان در دوره جدید است؛ اولویتهایی که در چارچوب اسناد ملی ما، همسو با اهداف مدیریت پایدار جهانی و مورد تأکید نهادهای بینالمللی مرتبط با منابع طبیعی تجدیدپذیر است.
وی با اشاره به حمله آمریکایی - صهیونیستی به سازمان منابع طبیعی گفت: ۸ فروردین سال جاری نیروهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونی یک حمله هوایی هدفمند به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام دادند. این یک یورش عامدانه به یک نهاد علمی-مدنی و فرهنگی بود. ساختمان اداری آموزش و ترویج و دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان، موزه ارزشمند تاریخ کهن منابع طبیعی ایران، کتابخانه سازمان و ساختمان یگان حفاظت، هدف اصابت قرار گرفتند و تخریب شدند اما از همه دردناکتر، با این حمله تعدادی از همکاران خدوم و کارشناسان و مدیران دلسوز این سازمان شهید شدند و ما سوگوار شهادت این همکاران فداکار و خادمان متعهد طبیعت هستیم، از جمله فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی و دیگر نیروهایی که در ایام تعطیلات عید نوروز در حالت آمادهباش بودند تا از جنگلها و مراتع ما در برابر آتشسوزی و تخریب محافظت کنند البته روشن است اینجا منطقه نظامی نبود و آنها فقط نگهبانان جنگلها و مراتع و حافظان میراث طبیعی ملی و جهانی بودند.
رییس سازمان منابع طبیعی ادامه داد: این حمله بهطور مشخص سالن برگزاری شورای حکام مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزههای آبخیز و منابع زیستی تحت پوشش یونسکو (ICIMWB) را بهطور کامل تخریب کرد؛ مرکزی که از سال 2021 بهطور مستقیم زیر نظر این سازمان و تحت پوشش یونسکو برای پیشبرد پژوهش، آموزش و توسعه همکاریهای بینالمللی در مدیریت پایدار سرزمین در مناطق خشک و نیمهخشک جهان به دنبال دستیابی به راهحلهای مشارکت جهانی است.
وی تاکید کرد: این ضایعه فقط برای ایران نیستر بلکه آسیبی است برای تمام جامعه بینالمللی که برای رویارویی با بحرانهای مشترک اقلیمی و صیانت از منابع طبیعی تجدید پذیر و محیط زیست جهانی، بر چارچوبهای علمی، جامع نگر و چندجانبه تکیه دارد.
افلاطونی ادامه داد: هدف قرار دادن یک سازمان علمی و زیستمحیطی غیرنظامی، نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی و اصول مندرج در کنوانسیونهای ژنو، کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی، احترام به تفاهمنامههای علمی، اجرایی و فرهنگی کشورهای دوست و اسناد بنیادین نهادهای بینالمللی مانند یونسکو است. پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو به صراحت از اهداف غیرنظامی، از جمله ساختمانهای اختصاصیافته به امور علمی، آموزشی و بشردوستانه محافظت میکنند علاوه بر آن کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه که نخستین کنوانسیون جهانی است که صرفاً به حفاظت از میراث فرهنگی و علمی در مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد.
وی افزود: تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خود نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و اقدامی تجاوزکارانه بود و از جهات مختلف بر خلاف معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است، بهطوریکه با وجود آنکه از سال ۲۰۰۱ میلادی، سازمان ملل متحد یک روز یعنی ششم نوامبر را با هدف جلب توجه بیشتر به مخاطرات آشکار و پنهان جنگها بر تخریب طولانیمدت اکوسیستمها و منابع محیطزیست با عنوان «روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست هنگام جنگها و درگیریهای مسلحانه» نامگذاری کرده است ولی در این تجاوزات غیرانسانی و غیر قابل توجیه به تمامیت ارضی کشورمان ایران، آسیبهای جدی بر محیط زیست منابع طبیعی کشور ایران وارد شده است.
افلاطونی در پایان گفت: متعهد به بازسازی سالن شورای حکام ICIMWB، موزه کهن منابع طبیعی و کتابخانه سازمان شوند، به عنوان نمادی از همبستگی بینالمللی و تأکیدی دوباره بر این که خشونت نخواهد توانست پیوندهای همکاری علمی را از هم بگسلد علاوه بر آن کاربست اسناد حقوقی بینالمللی موجود از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و کنوانسیونهای ژنو را تقویت کنند تا تضمین شود نهادهای علمی، طبیعت محور و زیستمحیطی از حمایت استواری که شایسته آن هستند برخوردار شوند و مفهوم حقوقی در حال ظهور «بومتروریسم» رسماً در چارچوبهای یونسکو و سایر نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته و توسط سفرا و نمایندگان محترم سفارت خانه ها پیگیری شود.
