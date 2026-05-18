به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور نظارت، ساماندهی و مدیریت فرآیند اجرای تهیه و توزیع لباس دانش آموزی و با هدف توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، معرفی نمادها و الگوهای فرهنگی مناسب ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، صرفه و صلاح اقتصادی خانواده ایرانی، صیانت از حقوق خانواده‌ها، افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی و تسهیل در دسترسی و انتخاب آگاهانه برای بهره گیری از ظرفیت خانواده‌ها در تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی و در راستای راهکار ۵-۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( طراحی و ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب متنوع زیبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی برای دانش آموزان) و همچنین ردیف ۶ از بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب هیأت وزیران سال ۱۳۸۷ اعمال تمهیدات لازم باهدف ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهای پارچه و لباس اسلامی ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و اجرایی کردن ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر تهیه و توزیع لباس دانش آموزی تدوین و ابلاغ شد.

ماده ۱- لباس دانش‌آموزی مجموعه پوشش‌های رسمی و استاندارد مورد استفاده دانش‌آموزان در محیط آموزشی و تربیتی است که با هدف ایجاد هویت مشترک مدرسه تقویت نظم و همبستگی دانش آموزی ارتقای آرامش روانی و متناسب با سبک زندگی اسلامی - ایرانی طراحی می شود. (رجوع شود به ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی مدارس) که متناسب با جنسیت دوره تحصیلی و شرایط اقلیمی هر منطقه و ویژگی های آن از نظر رنگ، طرح، جنس، ایمنی کیفیت دوخت دوام راحتی و تناسب با فعالیت های یادگیری و تربیتی مطابق ضوابط شورای مدرسه تعیین می‌شود.

سامانه لباس دانش آموزی: زیر سامانه تخصصی مدیریت و ساماندهی لباس دانش آموزی که در بستر کارپوشه سها (سکوی هوشمند سازمانی در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir) استقرار یافته و تمامی فرآیندهای مرتبط با ثبت اطلاعات، تصویب طرح و رنگ معرفی تولیدی‌ها، ظرفیت تولید هر تولیدی اعلام نرخ نامه‌ها و نظارت بر اجرای فرآیندها از طریق آن انجام می‌پذیرد.

تولیدی مجاز: واحد صنفی یا تولیدی دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذی صلاح که اطلاعات آن در سامانه لباس دانش آموزی ثبت و تأیید شده است.

نرخ نامه مصوب: قیمت‌های تعیین و تأیید شده برای تولید و عرضه لباس دانش آموزی که با هماهنگی مراجع ذی صلاح در سطح استان یا منطقه تعیین و در سامانه ثبت می‌شود.

ماده ۲: سامانه الکترونیکی لباس دانش آموزی: فرآیند مدیریت، پایش و نظارت بر تأمین لباس دانش آموزی از طریق سامانه الکترونیکی دانش آموزی صورت می پذیرد. ورود به سامانه مدیران مدارس از طریق پنجره خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و انتخاب کارپوشه سها (سکوی هوشمند سازمانی )، امکان پذیر خواهد بود.

اولیای دانش آموزان نیز می‌توانند پس از ورود به آدرس( my.medu.ir) از قسمت ورود به صفحه شخصی فرهنگیان اولیا دانش آموزان و سایر کارکنان از طریق پروفایل (صفحه) فرزندشان به سامانه الکترونیکی لباس دانش آموزی وارد شوند.

ماده ۳: دریافت نرخ مصوب لباس دانش آموزی و تولیدی‌های مجاز و ابلاغ آنها به مدارس: ادارات کل آموزش و پرورش استان، ادارات آموزش و پرورش شهرستانها، مناطق و نواحی (رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان استان و کارشناس مسئول یا کارشناس انجمن اولیاء و مربیان شهرستانها مناطق و نواحی) موظف‌اند پس از اخذ اطلاعات از مراجع ذی صلاح نسبت به ابلاغ به مدارس و ثبت و به روز رسانی اطلاعات تولیدی‌های مجاز، ظرفیت تولید تولیدیها و نرخ نامه‌های مصوب در سامانه لباس دانش آموزی اقدام کنند تا امکان نظارت دقیق و انتخاب آگاهانه برای خانواده ها فراهم شود.

ماده ٤: تعیین و تصویب طرح و رنگ لباس دانش آموزی: در اجرای ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش، شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان مدارس دولتی و غیر دولتی حسب مورد مکلف به اجرای اقدامات زیر هستند.

۱- اخذ نظر مشورتی شورای دانش آموزی توسط شورای مدرسه در تعیین نوع و رنگ لباس (موضوع ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰)

۲- ثبت صورت جلسه تعیین طرح و رنگ لباس دانش آموزی در سامانه لباس دانش آموزی و اعلام آن به خانواده‌ها

۳- بررسی میزان رضایت مندی دانش آموزان از لباس سال قبل و استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری در خصوص طرح و رنگ لباس دانش آموزی در سال آینده (شایان ذکر است که در سامانه لباس دانش آموزی امکان نظر سنجی از مخاطبین فراهم شده است).

۴- انتخاب تولیدی مجاز بر اساس فهرست تولید کنندگان مجاز معرفی شده از سوی مراجع ذی صلاح و ثبت شده در سامانه لباس دانش آموزی

۵- اطلاع رسانی نرخ مصوب ابلاغی به خانواده‌ها (به نحو مناسب ضمن ثبت در سامانه، در معرض دید خانواده‌ها قرار گیرد).

۶- با رعایت اصل آزادی اولیاء در انتخاب تولیدی - تمهیدات لازم را در خصوص معرفی و پیشنهاد تولیدی‌های مجاز لباس دانش آموزی فراهم کنند.

۷- استفاده از خیاط هم جنس در هنگام اندازه گیری لباس دانش‌آموزی.

۸- اطلاع رسانی و نصب شماره تلفن‌ها و آدرس سامانه پاسخگویی به شکایات در معرض دید اولیای دانش آموزان.

تبصره ۱: شورای مدرسه به منظور عدم تحمیل هزینه‌های اضافی بر خانواده‌ها حتی المقدور از تغییرات سالانه نوع و رنگ لباس دانش آموزی اجتناب کنند.

تبصره ۲: شورای مدارس دارای دانش‌آموز با نیازهای ویژه مکلف‌اند در انتخاب نوع و رنگ لباس دانش آموزی این دانش آموزان به ویژگیهای خاص و محدودیت‌های حرکتی دانش آموزان به ویژه گروه آسیب جسمی که از وسایل توان بخشی مانند ویلچر واکر و ... استفاده می‌کنند، توجه کنند.

تبصره ۳: خانواده‌ها در نحوه تهیه لباس دانش آموزی برابر طرح مصوب شورای مدرسه از آزادی کامل برخوردارند و می‌توانند با حفظ الگوی مصوب، لباس دانش آموزی مورد نیاز را شخصاً یا از طریق تولیدی منتخب و معرفی شده توسط انجمن اولیا و مربیان مدرسه تهیه کنند.

ماده ۵: ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهای پارچه و لباس اسلامی ایرانی: شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان مدارس دولتی و غیردولتی حسب مورد برای ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهای پارچه و لباس اسلامی ایرانی و بومی مناطق مختلف ردیف ۶ از بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب هیأت وزیران سال (۱۳۸۷) مکلف به اجرای اقدامات زیر می‌باشند:

۱- انتخاب طرح و رنگ لباس دانش آموزی بر اساس نمادها و الگوی اسلامی ایرانی با بهره گیری از جدیدترین جدول استاندارد سازمان ملی استاندارد در خصوص پارچه های لباس دانش آموزی صورت پذیرد.

۲- برنامه ریزی لازم برای آشنایی دانش آموزان و خانواده‌ها با شیوه‌ها و مظاهر تهاجم فرهنگی غرب به ویژه در زمینه اشاعه و القای الگوهای رفتاری و ترویج مدگرایی کاذب در پوشش صورت پذیرد.

۳- در طراحی لباس به الگوهای بومی و منطقه ای و نیازهای مناطق و هم چنین اقتضائات جمعیتی، سنی، جنسیتی و قومیتی توجه شود.

تبصره ۱ : انجمن اولیا و مربیان مدرسه مکلف است قبل از عقد قرارداد با تولید کننده لباس دانش آموزی، نمونه پارچه و دوخت را دریافت و مورد ارزیابی قرار دهند.

تبصره ۲ : طرح های منتخب اولین جشنواره طراحی و دوخت لباس دانش آموزی به صورت پیشنهادی در سامانه لباس دانش آموزی قرار گرفته است و طرح های منتخب دومین جشنواره هم به زودی در سامانه قرار می گیرد و اعضای محترم شورای مدرسه در استفاده از این طرح ها مختار هستند.

ماده ۶ : برنامه ریزی نظارت و فراهم کردن تمهیدات لازم در سطح شهرستان / منطقه ناحیه: مدیر آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه کارشناس انجمن اولیا و مربیان مسئول اجرای دستورالعمل می باشند و موظف است نسبت به پیگیری موارد زیر اقدام کند:

۱ - برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسات توجیهی برای عوامل مرتبط با لباس دانش آموزی( مدیران مدارس، رؤسای انجمن اولیا و مربیان و .....

۲- نظارت دقیق بر اجرای دستور العمل لباس دانش آموزی در مدارس

۳- برگزاری جلسات مستمر به منظور شناسایی و رفع موانع و اصلاح و بهبود فرآیندهای اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به استان

۴- اطلاع رسانی به موقع بخشنامه ها و اطلاعیه های مرتبط و ... به مدارس

۵- سازماندهی و اعزام تیم‌های نظارت و ارزیابی میدانی از فرآیند تولید لباس دانش آموزی

۶- دریافت نرخ نامه لیست مشخصات تولید کنندگان مجاز و ظرفیت تولید تولیدی ها از مراجع مربوط، ثبت در سامانه ابلاغ به مدارس

۷- برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت هنرستان‌های فنی و حرفه ای و کاردانش دارای رشته های مرتبط برای طراحی، تهیه و دوخت لباس دانش آموزی

۸- اعلام شماره تلفن‌های رسیدگی به شکایات برای نصب در معرض دید مراجعان در مدرسه

۹- شناسایی و تجلیل از مدارس برتر در حوزه لباس دانش آموزی و معرفی به استان.

تبصره : مدیریت آموزش و پرورش میتواند بنابر ضرورت از اشخاص صاحب نظر حسب موضوع برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

ماده ۷: برنامه‌ریزی نظارت و فراهم کردن تمهیدات لازم در سطح استان: اجرای این دستورالعمل در سطح استان بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان بوده و مسئول هماهنگی و پیگیری موارد مرتبط لباس دانش آموزی و تحقق موارد زیر است:

۱ - هماهنگی و برنامه‌ریزی به منظور اجرایی کردن دستور العمل ابلاغی

۲- نظارت و ارزیابی از عملکرد اجرایی مالی و شناسایی نقاط قوت، ضعف و چالش‌های اجرایی طرح در سطح شهرستان، منطقه و ناحیه

۳- برگزاری دوره آموزشی - توجیهی( در صورت پیش‌بینی دوره و تأمین و تخصیص هزینه مالی آن) برای عوامل اجرایی شهرستان‌ها در خصوص لباس دانش آموزی

۴- برنامه ریزی برای اصلاح و بهبود فرآیندهای اجرایی، رفع موانع و چالش‌ها و ارائه گزارش عملکرد به اداره کل انجمن اولیا و مربیان

۵- پیگیری دریافت نرخ نامه مصوب تولیدی‌های مجاز ظرفیت تولید تولیدی ها از مراجع مربوط توسط استان یا شهرستانهای تابع حداکثر تا ۱۰ خرداد و نظارت بر اجرای دقیق آن

۶- تعیین و اعزام تیم‌های بازرسی به منظور نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع لباس دانش آموزی

۷- ارسال گزارش نهایی اقدامات صورت گرفته در خصوص لباس دانش آموزی به اداره کل انجمن اولیا و مربیان حداکثر تا پایان مهرماه

تبصره: اداره کل آموزش و پرورش استان میتواند بنابر ضرورت از اشخاص صاحب نظر حسب موضوع برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

ماده ۸ : بررسی تدوین و بازبینی این دستور العمل بر عهده اداره کل انجمن اولیا و مربیان میباشد این اداره کل در راستای وظایف سازمانی خود ضروری است هر ساله برنامه ریزی و هماهنگی درون و بین دستگاهی لازم را برای اجرای دستور العمل به عمل آورد و نسبت به موارد زیر اقدام کند:

۱- شناسایی الگوهای برتر لباس دانش آموزی در قالب جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش آموزی بر اساس ویژگی هایی چون سادگی زیبایی آراستگی و نشاط متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی و عرف جامعه و شرایط اقلیمی و معرفی به مدارس

۲ - ارزیابی سالانه از عملکرد استانها و تقدیر از استانهای برتر در حوزه لباس دانش آموزی

ماده ۹ : لباس نوآموزان: مدیران مراکز پیش دبستانی و کودکستان‌ها موظف‌اند در صورت تصمیم برای تهیه و استفاده از لباس دانش آموزی از لباسهایی که منطبق بر ارزشهای دینی و فرهنگی کشور و متناسب با سبک زندگی اسلامی - ایرانی با رعایت استانداردهای کیفیت، ایمنی بهداشت و زیبایی شناسی به منظور آسایش و سلامت نوآموزان استفاده کنند.

ماده ۱۰ : رسیدگی به شکایات: ضروری است فرآیند دریافت ثبت و رسیدگی به شکایات مرتبط با تأمین لباس دانش آموزی در سامانه لباس به صورت مستمر دقیق و با رعایت کرامت خانواده ها انجام گیرد. همچنین مناطق و نواحی موظف اند شماره تماس ویژه رسیدگی به شکایات انجمن اولیا و مربیان منطقه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه، سامانه رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق اصناف یا اتحادیه های مربوط در استان شهرستان را به مدارس ابلاغ کنند و مدیران مدارس نیز ملزم به نصب شماره‌های مزبور در محل مناسب و قابل مشاهده برای والدین است.