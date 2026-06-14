به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبر نژاد گفت: تهیه لباس دانشآموزی بر اساس ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس، دارای سازوکارهای مشخصی است و دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر لباس دانشآموزی نیز در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تمامی مدارس کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس، تعیین نوع و رنگ لباس دانشآموزی با مشارکت شورای دانشآموزی بر عهده شورای مدرسه است و فرآیند تهیه آن با مشارکت شورای مدرسه توسط انجمن اولیا و مربیان انجام میشود.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با تأکید بر اهمیت توجه به هویت دانشآموزان، گفت: در طراحی و دوخت لباس دانشآموزی باید به هویت اسلامی ـ ایرانی، هویت قومی و همچنین سلیقه دانشآموزان توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: در همین راستا و با رویکرد توجه به هویت اسلامی ـ ایرانی، سلایق دانشآموزان و هویت قومی، دومین جشنواره طراحی و دوخت لباس دانشآموزی برگزار شد که آثار متعددی از سوی شرکتکنندگان در دو بخش آزاد و دانشآموزی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. حضور و مشارکت فعال دانشآموزان در این رویداد نیز قابل توجه بود.
مدبرنژاد خاطرنشان کرد: طرحهای برگزیده این جشنواره در هر دو بخش، به زودی بهصورت پیشنهادی در سامانه لباس دانشآموزی بارگذاری و به صورت پیشنهادی در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. این اقدام میتواند شناخت بهتری از سلایق دانشآموزان در اختیار مسئولان مدارس قرار دهد و آنان را در انتخاب مناسب طرح و رنگ لباس یاری کند.
وی با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش برای کاهش هزینههای خانوادهها گفت: به مدارس سراسر کشور تأکید شده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ حتی المقدور از تغییر طرح و رنگ لباس دانشآموزی خودداری کنند. همچنین در صورتی که لباس سال گذشته دانشآموزان قابلیت استفاده داشته باشد، میتوان از همان لباس در سال تحصیلی جدید استفاده کرد.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در پایان درباره قیمتگذاری لباس دانشآموزی، اظهار کرد: نرخ لباس دانشآموزی بر اساس جنس پارچه و سایر مؤلفههای مؤثر تعیین میشود. این قیمتگذاری توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اتحادیههای مربوط انجام میشود و وزارت آموزش و پرورش مرجع تعیین یا تصویب نرخ لباس دانشآموزی نیست.
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