به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صفا، «محمد الحاج موسی» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان الصمود بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: دزدی دریایی دشمن صهیونیستی علیه کشتی‌های «کاروان الصمود» و ربودن فعالان حاضر در آن در دریای آزاد، تجاوز مستقیم و جنایتی تمام‌عیار است که برای تشدید محاصره، گرسنگی دادن و نسل‌کشی علیه مردم نوار غزه صورت می‌گیرد.

سخنگوی جهاد اسلامی افزود: ما تأکید می‌کنیم که این گستاخی رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن حامیان غیرمسلح فلسطین که برای شکستن محاصره به ندای وجدان خود پاسخ گفتند، جامعه بین‌المللی و همه نهادها را در برابر مسئولیتی مستقیم برای مهار این هرج‌ومرج و آزادی فوری ربوده‌شدگان بدون قید و شرط قرار می‌دهد.

«محمد الحاج موسی» خاطرنشان کرد: ما شجاعت این آزادگان را تحسین می‌کنیم که حجت را بر سکوت و ناتوانی بین‌المللی تمام کردند. تأکید می‌کنیم که این دزدی دریایی جز بر پافشاری ما برای مقابله با این رژیم غاصب و شکستن محاصره ظالمانه‌اش نخواهد افزود.

وی تأکید کرد: پاسخ واقعی به این جنایات با تشدید همه ابزارهای مقابله با هدف حمایت از ملت فلسطین و پایان دادن به محاصره ظالمانه علیه غزه است.