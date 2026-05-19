۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۳۶

۹ کشور حملات اسرائیل به «ناوگان صمود» را محکوم کردند

۹ کشور در بیانیه مشترکی حملات رژیم اسرائیل به «ناوگان جهانی صمود» را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامی فعالان بازداشت‌شده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزیران امورخارجه برزیل، بنگلادش، کلمبیا، اسپانیا، اندونزی، اردن، لیبی، پاکستان و ترکیه در بیانیه‌ مشترک خود نگرانی عمیق شان از اقدام رژیم اسرائیل علیه ناوگان‌های پیشین را یادآور شدند و ادامه اقدامات خصمانه رژیم تل آویو علیه کشتی‌های غیرنظامی و فعالان بشردوستانه را محکوم کردند.

وزیران یادشده در این بیانیه تأکید کردند این حملات نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل است و نگرانی شدید خود را درباره جان و امنیت شرکت‌کنندگان غیرنظامی اعلام کردند.

امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری تمامی فعالان بازداشت‌شده و احترام کامل به حقوق آنان شدند و تأکید کردند حملات به ابتکار عمل بشردوستانه نشان‌دهنده تداوم بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل است.

وزیران امورخارجه این کشورها در پایان از جامعه بین‌الملل خواستند به مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود در قبال این وضعیت عمل کنند.

    IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      ۹تاکشور چرا جرات ندارن جنگ کنن با اسرائیل

