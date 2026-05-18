شانس دوباره اسنوکربازان ایران برای حضور در جمع حرفه ای های جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت‌های کیواسکول آسیا و اقیانوسیه که از ۲۴ اردیبهشت در تایلند آغاز شده است و

در جدول نخست این رقابت‌ها، علی قره‌گوزلو در دیدار ابتدایی خود برابر «بای لانگ نینگ» از چین مغلوب شد و امیر سرخوش در فینال جدول اول مغلوب «دنگ هاهوی» شد.

اکنون با ادامه رقابت‌ها در جدول دوم، دو نماینده کشورمان بار دیگر شانس خود را برای رسیدن به سهمیه امتحان خواهند کرد. بر این اساس، علی قره‌گوزلو باید به مصاف «محمد عمر خان» برود و امیر سرخوش نیز برابر «دانگ زی هاو» از چین صف‌آرایی خواهد کرد.

دو ملی‌پوش اسنوکر ایران امیدوارند با موفقیت در جدول دوم، مسیر خود را برای حضور در جمع حرفه‌ای‌های اسنوکر جهان هموار کنند.