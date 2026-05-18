خبرگزاری مهر، گروه‌ بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشده، بلکه شواهد فزاینده‌ای از بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی برای طرف‌های متجاوز در حال آشکار شدن است. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرده و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخته است. هرچند آتش بس دو هفته ای حاصل شد و درا دامه هم توسط ترامپ تمدید شد اما هنوز تا پایان واقعی این تجاوز مسیر پیچیده ای در پیش است.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های غربی

نیویورک تایمز در گزارشی از تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با لحنی تهدیدآمیز به ایران اولتیماتوم جدیدی داده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود هشدار داد که ایران باید «سریع» حرکت کند، «وگرنه چیزی از آن‌ها باقی نخواهد ماند» و تأکید کرد که «زمان در حال سپری شدن است». با این حال، این گزارش خاطرنشان می‌کند که ترامپ در دو ماه گذشته بارها تهدیدهایی مشابه را بدون اقدام عملی مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، مذاکرات میان ایران و آمریکا برای هفته‌ها متوقف مانده و جمهوری اسلامی ایران قاطعانه شروط واشنگتن برای محدودسازی برنامه هسته‌ای و توقف محاصره تنگه هرمز را رد کرده است.

نیویورک تایمز می‌افزاید که پنتاگون خود را برای احتمال از سرگیری حملات نظامی در روزهای آینده آماده می‌کند و آمریکا و اسرائیل درگیر بزرگترین تدارکات نظامی از زمان آغاز آتش‌بس هستند. با این حال، تحلیلگران نظامی تردید دارند که بمباران هوایی به تنهایی بتواند ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های آمریکا کند. این گزارش همچنین به شکست کمپین فشار یک ماهه ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز و تعلیق سریع «پروژه آزادی» برای اسکورت کشتی‌ها اشاره کرد.

شبکه فرانس ۲۴ در گزارشی از تازه‌ترین تحولات نوشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با لحنی تهدیدآمیز به ایران هشدار داده است که اگر به سرعت به سمت توافق صلح حرکت نکند، «چیزی از آن‌ها باقی نخواهد ماند». این تهدید در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات صلح به دلیل کارشکنی‌های واشنگتن در بن‌بست قرار دارد.

بر اساس این گزارش، رسانه‌های ایرانی فاش کردند که آمریکا در آخرین پاسخ خود به پیشنهاد ایران، هیچ امتیاز ملموسی ارائه نداده است. واشنگتن در طرحی پنج ماده‌ای خواستار آن شده که ایران فقط یک سایت هسته‌ای را فعال نگه دارد و ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را به آمریکا تحویل دهد. همچنین آمریکا از آزادسازی حتی ۲۵ درصد از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران یا پرداخت غرامت بابت خسارات جنگ خودداری کرده است. خبرگزاری مهر تأکید کرد که آمریکا به دنبال کسب امتیازاتی از طریق مذاکره است که در میدان جنگ از دستیابی به آن ناکام مانده است.

فرانس ۲۴ می‌افزاید که هم‌زمان، یک حمله پهپادی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای ابوظبی رخ داده و در لبنان نیز با وجود تمدید آتش‌بس، حملات رژیم صهیونیستی ادامه دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با وزیر کشور پاکستان تأکید کرد که تحولات اخیر نشان داد حضور آمریکا در منطقه نه تنها امنیت‌آفرین نیست، بلکه زمینه‌ساز ناامنی است.

رسانه های عربی و منطقه ای

المیادین در مقاله ای نوشت که با وجود اعلام نشدن رسمی پایان جنگ، کشورهای منطقه وارد مرحله‌ای تازه از بازتنظیم روابط و ائتلاف‌های خود شده‌اند. نویسنده تأکید می‌کند که جنگ اخیر، ضعف‌های آمریکا و اسرائیل را آشکار کرده و سه پرونده اصلی را به محور تحولات تبدیل کرده است: بحران تنگه هرمز، آینده حضور نظامی آمریکا در منطقه و نقش اسرائیل در بی‌ثباتی خاورمیانه.

به باور نویسنده، ادامه اختلال در تنگه هرمز باعث شده کشورهای خلیج فارس از یک‌سو تماس‌های سیاسی و دیپلماتیک خود با ایران را برای رسیدن به تفاهمی مشترک افزایش دهند و از سوی دیگر، به دنبال مسیرها و پروژه‌های جایگزین برای صادرات نفت و تجارت باشند. امارات، عربستان و عراق نیز طرح‌هایی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز دنبال می‌کنند.

این مقاله همچنین می‌گوید افکار عمومی منطقه نسبت به کارایی پایگاه‌های نظامی آمریکا بدبین شده و خواهان بازنگری در حضور نظامی واشنگتن است. از نگاه نویسنده، اسرائیل نیز برخلاف انتظارش، پس از جنگ منزوی‌تر شده و سیاست‌های نتانیاهو موجب شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای علیه تل‌آویو شده است.

در پایان، مقاله نتیجه می‌گیرد که دولت دونالد ترامپ بزرگ‌ترین بازنده این جنگ بوده و اکنون کشورهای منطقه فرصتی تاریخی دارند تا با تصمیمات مستقل، آینده‌ای متفاوت برای خاورمیانه رقم بزنند.

الجزیره در مقاله ای نوشت که هر بار آمریکا در خاورمیانه مداخله کرده، در نهایت ایران توانسته نفوذ و قدرت بیشتری به دست آورد. نویسنده معتقد است گرچه بسیاری از کشورها با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف‌اند، اما سیاست‌های واشنگتن عملاً به تقویت تهران منجر شده است. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و اعمال تحریم‌های شدید، باعث شد ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را با سرعت بیشتری ادامه دهد.

به باور نویسنده، از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، نفوذ منطقه‌ای ایران به‌تدریج گسترش یافت. جنگ آزادسازی کویت، اشغال افغانستان و به‌ویژه حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ فرصت‌های بزرگی برای تهران ایجاد کرد. سقوط صدام عراق را به مهم‌ترین حوزه نفوذ ایران تبدیل کرد و تهران همچنان در سیاست داخلی عراق نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

مقاله همچنین می‌گوید دولت اوباما برای رسیدن به توافق هسته‌ای، عملاً دست ایران را در سوریه و یمن باز گذاشت. اکنون نیز بحران جدید و تنش بر سر تنگه هرمز می‌تواند به سود استراتژیک دیگری برای ایران تبدیل شود. نویسنده نتیجه می‌گیرد که ایران با استفاده از اشتباهات آمریکا، هم نفوذ منطقه‌ای خود را حفظ کرده و هم از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات آینده بهره خواهد برد.

الشرق الاوسط در دو مقاله جداگانه، با وجود تفاوت در لحن، بر یک نکته مشترک تأکید کرد: بن‌بست مذاکرات و تداوم رویارویی میان ایران و آمریکا، در حالی که منطقه همچنان بهای اصلی بحران را می‌پردازد.

مقاله نخست با عنوان «آتش زیر خاکستر مذاکرات» ادعا کرده است که ایران همچنان با ذهنیتی ایدئولوژیک و غیرواقع‌گرا عمل می‌کند. نویسنده می‌گوید تهران شروطی برای مذاکره مطرح می‌کند که عملاً به معنای پیروزی کامل ایران است؛ از پایان جنگ در همه جبهه‌ها و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه گرفته تا لغو کامل تحریم‌ها، پرداخت غرامت و پذیرش حق غنی‌سازی.

مقاله دوم با عنوان «ایران شکست را نمی‌پذیرد و واشنگتن قاطع نیست» نگاه تحلیلی‌تری دارد و بیشتر بر ضعف راهبرد آمریکا تمرکز می‌کند. نویسنده توضیح می‌دهد که ایران، باوجود خسارات سنگین جنگ و فشار اقتصادی، همچنان از موضع مقاومت رفتار می‌کند، زیرا بقای نظام را مهم‌تر از هزینه‌های مادی می‌داند. در مقابل، آمریکا اهداف روشنی ندارد: نه تصمیم قطعی برای تغییر نظام، نه توان وادار کردن ایران به توقف غنی‌سازی، برنامه موشکی یا کنار گذاشتن نیروهای منطقه ای. مقاله تأکید می‌کند که برای تهران، موشک‌ها، نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای و حتی تنگه هرمز، اجزای یک منظومه بازدارندگی واحد هستند. در پایان، نویسنده معتقد است ترامپ شاید بتواند به‌جای جنگ مستقیم، از طریق تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای، حمایت از لبنان و سوریه و پروژه‌های اقتصادی ـ امنیتی، ایران را به‌تدریج مهار و محاصره کند.

رسانه های رژیم صهیونیستی

تبعات جنگ علیه ایران، اقتصاد رژیم صهیونیستی را نیز با چالش مواجه کرده و قیمت مصرف کننده در سرزمین‌های اشغالی را افزایش داد. روزنامه صهیونیستی گلوبز در گزارشی نوشت: شاخص قیمت مصرف‌کننده اسرائیل در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر پیامدهای جنگ ارزیابی می‌شود. گلوبز نوشت: بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار اسرائیل، بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به میوه‌های تازه با ۷.۸ درصد، حمل‌ونقل با ۴.۹ درصد، فرهنگ و سرگرمی با ۳.۴ درصد و پوشاک و کفش با ۲.۴ درصد بوده است.

یک رسانه صهیونیستی با اشاره به حملات روزانه رژیم صهیونیستی به لبنان نوشت لبنانی‌ها بیانیه های دیپلماتیک آمریکا درباره آتش بس را باور نمی کنند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: برخلاف خوش‌بینی مطرح‌شده در واشنگتن درباره تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، بسیاری از لبنانی‌ها عملاً باور چندانی به پایداری این آتش‌بس ندارند. این رسانه صهیونیستی نوشت: تمدید ۴۵ روزه آتش‌بس با بی‌تفاوتی و تردید گسترده در لبنان مواجه شده است، زیرا ساکنان جنوب همچنان هر روز صدای جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی را بر فراز مناطق خود می‌شنوند.

هاآرتص نوشت: در حالی که مقام‌های آمریکایی از آتش بس به عنوان فرصتی برای تثبیت آرامش و تقویت نقش میانجی‌گری واشنگتن سخن می‌گویند، منابع دولتی لبنان تأکید دارند تا زمانی که حملات هوایی اسرائیل ادامه داشته باشد و نیروهای حزب‌الله هدف قرار گیرند، آتش‌بس واقعی شکل نخواهد گرفت. به گفته این منابع، ارتش لبنان نیز انتظار توقف کامل درگیری‌ها را ندارد و شرایط را همچنان بسیار شکننده ارزیابی می‌کند.

این رسانه صهیونیستی افزود: در مناطق جنوبی لبنان، مردم بیش از آنکه به بیانیه‌های دیپلماتیک آمریکا توجه کنند، واقعیت را در آسمان می‌بینند؛ جایی که پرواز مداوم هواپیماهای اسرائیلی و احتمال حملات تازه، احساس ناامنی دائمی ایجاد کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از لبنانی‌ها معتقدند که توافق‌های سیاسی بدون تغییر میدانی، عملاً تأثیری بر زندگی روزمره آنها ندارد.

یک رسانه صهیونیستی درباره افزایش نفوذ حامیان فلسطین در میان مردم و افکار عمومی انگلیس و قدرت تاثیرگذاری آنها در عرصه سیاسی این کشور ابراز نگرانی کرد. روزنامه صهیونیستی وای نت نیوز نوشت: بحران سیاسی در دولت کر استارمر نخست وزیر انگلیس پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و سقوط شدید محبوبیت نخست‌وزیر شدت گرفته است. در روزهای اخیر، ده‌ها نماینده حزب کارگر خواستار کناره‌گیری استارمر شده‌اند و حتی برخی رسانه‌ها مدعی‌ هستند او در محافل خصوصی احتمال استعفا را بررسی می‌کند، هرچند هنوز رسماً این موضوع را نپذیرفته است.

این رسانه صهیونیستی درباره تغییرات سیاسی در انگلیس ابراز نگرانی کرد و افزود: هرچند استارمر در ماه‌های گذشته به دلیل اعمال محدودیت روی فروش سلاح به اسرائیل و به رسمیت شناختن کشور فلسطین با انتقاد تل‌آویو روبه‌رو شد، اما همچنان نسبت به بخش چپ حزب کارگر مواضع متعادل‌تری دارد. به همین دلیل، برخی محافل اسرائیلی نگران‌ هستند که جانشین احتمالی او رویکرد سخت‌گیرانه‌تری علیه اسرائیل اتخاذ کند؛ به‌ویژه در شرایطی که فشار افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در انگلیس افزایش یافته است.