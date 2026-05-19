هزینه جنگ علیه ایران برای آمریکا از ۸۵ میلیارد دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت Iran War Cost Tracker که هزینه‌های جنگ علیه ایران را رصد می‌کند گزارش داد، هزینه‌های این جنگ در ۷۹ روز برای آمریکا از ۸۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.

در این گزارش آمده است، این رقم شامل هزینه‌های مربوط به تأمین نیروها و کشتی‌های مستقر در منطقه و همچنین سایر هزینه‌های مرتبط است. این تخمین تقریبا سه برابر رقم ۲۹ میلیارد دلاری است که چند روز پیش توسط جوئل هرست یکی از مسئولان مالی برجسته پنتاگون اعلام شده بود.

وب‌سایت دیگری که توسط محققان دانشگاه براون اداره می‌شود و تأثیر جنگ بر مصرف‌کنندگان آمریکایی را به دلیل افزایش قیمت انرژی رصد می‌کند، فاش کرد که افزایش ۵۱.۴ درصدی قیمت بنزین و افزایش ۵۳.۴ درصدی قیمت گازوئیل تاکنون در مجموع بیش از ۴۲ میلیارد دلار برای آمریکایی‌ها هزینه داشته است که تقریباً معادل ۳۲۲.۴۷ دلار به ازای هر خانوار آمریکایی است.