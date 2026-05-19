به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد: رژیم صهیونیستی در یک بن بست راهبردی خطرناک در جنگ با ایران گرفتار شده است. فشارهای نتانیاهو برای از سرگیری جنگ علیه ایران ممکن است باعث گرفتار شدن بیشتر اسرائیل شود.

در ادامه این گزارش آمده است، ایران شکست سنگینی را به رژیم صهیونیستی از طریق تحمیل آتش بس لبنان وارد آورد. این رژیم با مشکل بزرگی در جنگ خود علیه ایران رو به رو است.

در این گزارش تاکید شده است، قصه‌های قهرمانانه ای که نتانیاهو آنها را به خودش نسبت می دهد به مثابه دستاوردهای محدود در حال آشکار شدن است. این قصه ها مصداق هیاهوی بسیار برای هیچ است.

معاریو اضافه کرد: ۷۰ درصد از موشک های ایرانی پنهان شده در شهرهای زیرزمینی در این حملات آسیب ندیده اند. این جنگ ممکن است به یک فاجعه راهبردی برای اسرائیل که امروزه هیچ کنترل بر مذاکرات یا شرایط موجود ندارد تبدیل شود.