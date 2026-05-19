۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

مقام پیشین آمریکا: احترام به منافع ایران تنها راه خروج از جنگ است

مذاکره کننده آمریکا در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور، احترام به منافع ایران را تنها راه پایان دادن به جنگ در منطقه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت مالی، فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در مصاحبه با الجزیره گفت: زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، موفقیت مذاکرات را بر اساس تعداد رهبران ایرانی کشته‌شده توسط آمریکا و اسرائیل یا میزان کشتی‌ها و پرتابگرهای موشکی نابودشده ایران می‌سنجد، در واقع «معیار اشتباهی» را به کار می‌گیرد.

وی افزود: تنها راه خروج از جنگ علیه ایران، توافقی است که هم منافع اصلی ما را محترم بشمارد و هم منافع طرف مقابل را.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان، تصمیمات ترامپ را ناشی از مشکلات روانی وی ارزیابی کرده اند، این مقام پیشین آمریکا گفت: برای محاسبه احتمال رسیدن به توافق با ایران، شاید روان‌شناسان از کارشناسان مفیدتر باشند، زیرا همه چیز واقعاً به ذهنیت رئیس‌جمهور ترامپ بستگی دارد.

    • سعید IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      افرین این شد حرف حساب فکر کردید الکی به کشوری تجاوز میکنید رژیم اش رو مثل اب خوردن برکنار میکنید دیگه تمام.
    • محمد IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      فکر کردید چون ابر قدرت هستید دیگه هر کاری دلتون خواست می تونید انجام بدید شما جلو ما ابر قدرت نیستید موش هستید😄😄😄

