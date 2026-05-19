مقام پیشین آمریکا: احترام به منافع ایران تنها راه خروج از جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت مالی، فرستاده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در مصاحبه با الجزیره گفت: زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، موفقیت مذاکرات را بر اساس تعداد رهبران ایرانی کشته‌شده توسط آمریکا و اسرائیل یا میزان کشتی‌ها و پرتابگرهای موشکی نابودشده ایران می‌سنجد، در واقع «معیار اشتباهی» را به کار می‌گیرد.

وی افزود: تنها راه خروج از جنگ علیه ایران، توافقی است که هم منافع اصلی ما را محترم بشمارد و هم منافع طرف مقابل را.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان، تصمیمات ترامپ را ناشی از مشکلات روانی وی ارزیابی کرده اند، این مقام پیشین آمریکا گفت: برای محاسبه احتمال رسیدن به توافق با ایران، شاید روان‌شناسان از کارشناسان مفیدتر باشند، زیرا همه چیز واقعاً به ذهنیت رئیس‌جمهور ترامپ بستگی دارد.