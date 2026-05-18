به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه «دوشنبه‌های کار و تولید» با حضور مدیران عضو شورای هماهنگی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان شرقی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مدیران شرکت سایپا آذربایجان در محل این شرکت برگزار شد.

این نشست روز دوشنبه با هدف بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تقویت تعامل میان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شد.

در این جلسه، بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تقدیر از تلاش‌های کارگران مجموعه سایپا آذربایجان اظهار کرد: در شرایط فعلی، کارگران در خط مقدم تولید ایستاده‌اند و با تمام توان در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی استان تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران این واحد تولیدی افزود: با وجود برخی محدودیت‌ها، خود را موظف می‌دانیم در جهت رفع مسائل و مشکلات این مجموعه تلاش کنیم، هرچند بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده مربوط به شرکت مادر سایپا است.

غفاری با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری برای عبور از چالش‌های موجود گفت: با اتکا به توان و اراده کارکنان و بهره‌گیری از ابتکارات جدید، می‌توان بخشی از مشکلات را مدیریت کرد و با همدلی و تعامل میان بخش‌های مختلف، مسیر حل مسائل را هموار ساخت.

گفتنی است در ادامه برنامه «دوشنبه‌های کار و تولید»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از شرکت صنایع پمپ ایران نیز بازدید کرد و در بدو ورود، پای صحبت کارگران این واحد صنعتی نشست.