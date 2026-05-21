به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز پنجشنبه در سفری به شهرستان کلیبر که با همراهی امامجمعه این شهرستان صورت گرفت، ازیک واحد تولیدی بازدید کرد.
وی در این بازدید با حضور در خطوط پیشمونتاژ و بخشهای مختلف تولیدی، از نزدیک در جریان روند فعالیت ۱۸۰ نیروی کار متخصص این مجموعه قرار گرفت و بیواسطه به شنیدن دغدغههای آنان پرداخت.
غفاری در این بازدید ضمن قدردانی از رویکرد مدیریت شرکت در ارتقای سطح رفاه کارکنان و افزایش حقوقها پیش از ابلاغهای رسمی، این اقدام را نشاندهنده توجه ویژه به کرامت و معیشت نیروی انسانی دانست و بر اهمیت تداوم این رویه تأکید کرد.
در جریان این بازدید، ظرفیتهای فنی این واحد صنعتی در تولید ۲۱۰۰ نوع قطعه مورد نیاز سیستم سیمکشی خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین چالشهای کلیدی این واحد، از جمله تأمین ماهانه ۱۰۰ تن کاتد مس به عنوان مواد اولیه و همچنین مشکلات ناشی از مطالبات معوق این شرکت از صنعت خودروسازی، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی در پایان این بازدید، با ابراز خرسندی از پویایی این واحد صنعتی در منطقه کلیبر، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی مجموعه اداره کل، ایجاد فضایی تعاملی برای تسهیل فرآیندهای تولیدی است.
غفاری تصریح کرد: تلاش داریم با همکاری سایر دستگاههای متولی، چالشهایی نظیر تأمین مواد اولیه و وصول مطالبات واحدهای تولیدی را در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع کنیم تا ضمن تضمین استمرار فعالیتهای اقتصادی، شاهد ارتقای بهرهوری و آرامش خاطر کارگران عزیز باشیم.
