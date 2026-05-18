به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز دوشنبه در دیدار با اسکندر مومنی وزیر کشور گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی سوم و برقراری آتشبس، بازسازی اماکن بمبارانشده در اولویت جدی مدیریت استان قرار گرفته و جلسات مستمر قرارگاههای یازدهگانه مدیریت شرایط جنگی در حال برگزاری است.
وی افزود: حضور میدانی در شهرستانها، بازدید از ۲۵ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی و سرکشی از مناطق آسیبدیده در دوران جنگ تحمیلی سوم، تصویری روشن از نیازهای فوری استان برای بازسازی ارائه داده است.
استاندار خوزستان ادامه داد: پیگیری مستمر مسائل درمانی مجروحان جنگ و دیدار و سرکشی از خانواده معظم شهدا، بخش جداییناپذیر از وظایف مدیریت استان در شرایط کنونی است که با جدیت دنبال میشود.
موالیزاده همچنین با اشاره به دیپلماسی اقتصادی فعال استان تصریح کرد: سفرهای کاری متعدد به استانهای مرزی عراق در چهارچوب توسعه روابط اقتصادی دو همسایه انجام شده و توافقات خوبی با مقامات محلی طرف مقابل برای تسهیل مبادلات مرزی حاصل شده است.
اسکندر مومنی وزیر کشور نیز در این دیدار گفت: مدیریت جهادی و حضور میدانی استاندار خوزستان در بحرانیترین روزهای جنگ هوایی، کنترل هوشمندانه بازار و حضور مستمر در بنادر برای تسهیل فرآیند واردات و صادرات، عملکردی نمونه برای تمام استانهای کشور است.
وزیر کشور افزود: ایستادگی و مقاومت مردم شریف استان خوزستان در برابر حملات سنگین هوایی دشمن و همچنین صبوری و افتخارآفرینی خانوادههای معظم شهدا، سرمایه بزرگ ملی است که هیچگاه فراموش نخواهد شد.
مومنی بیان کرد: اقدامات استاندار خوزستان در بازسازی اماکن آسیبدیده و تشکیل قرارگاههای تخصصی مدیریت بحران جنگی، نشان از عزم راسخ مدیریت استان برای عبور از شرایط فعلی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پس از دیدار با وزیر کشور در نشستهای جداگانه با معاونان سیاسی اجتماعی، امنیتی انتظامی، عمرانی و اقتصادی وزارت کشور حضور یافت و آخرین وضعیت استان در حوزههای مرتبط را تشریح کرد.
