به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، شامگاه دوشنبه در مراسم بیعت مردم چهارمحال و بختیاری با رهبر انقلاب در تهران، با اشاره به سنت تاریخی حضور مسلمانان در مسجدالنبی و دیدار با پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: در صدر اسلام، گروهها و عشایر مسلمان پس از استقرار حکومت اسلامی، در کنار ستونهای مسجدالنبی به محضر پیامبر خدا میرسیدند و هر یک با مشاهده چهره نورانی سفیر الهی، خاطراتی معنوی و ماندگار را برای نسلهای بعد نقل میکردند.
وی افزود: فضایی که امروز در آن نفس میکشیم، تا همین مدت کوتاهی پیش، محل فرود آمدن کاروان دلهای مؤمن و زیارت عاشقانی بود که از اقشار مختلف برای تجدید عهد با ولیّ خدا گرد هم میآمدند. لحظهای که مردم در انتظار حضور «شهید عزیز» بودند، اشتیاق و احساسات خالصانهای از خود نشان دادند که جز از ایمان به خدا، پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) برنمیخیزد.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: صحنههای باشکوه استقبال مردم، ساختگی نبود؛ بلکه از اعماق روح و جان ملت ایران برمیآمد. همان ملتی که بارها صدای رهبر شهید را شنیده بود؛ از جمله در روزهایی که مجلس خبرگان قانون اساسی، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ بهویژه اصل ولایت فقیه ـ را برای مردم تبیین میکرد و سخنان ایشان از رادیو پخش میشد.
فاطمی با اشاره به جایگاه برجسته شهید در میان ملت، تصریح کرد: پس از شهادت آن شخصیت بزرگ، طبیعی بود که مردم ایران چنین واکنشی نشان دهند. او رئیسجمهوری بود که در تاریخ معاصر، نمونهاش کمتر دیده شده است؛ شخصیتی که نه به دنبال قدرت بود و نه ثروت، بلکه با صداقت و شجاعت، بار سنگین مسئولیت را بر دوش گرفت.
وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب از اقتدار ملت ایران و نیروهای مسلح شرمنده شدند، گفت: ایمان مردم، پشتیبانی آنان در خیابان و میدان، و اراده راسخ ملت ایران، کشور را از یک ملت جهانسومی به ملتی مقتدر تبدیل کرد. امروز ایران از نظر اراده، توان نظامی، شجاعت و دلیری سربازان و خدمتگزارانش در جایگاهی قرار دارد که دشمنان را ناکام گذاشته است.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: دشمن آمده بود تا نظام اسلامی را سرنگون کند، اما خود رسوا و ناکام شد. این ملت، با وجود همه مشکلات و کاستیها، مسیر رشد و عظمت را ادامه میدهد و ارزشهای دینی و اخلاقی را زنده نگه داشته است.
