۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۴

توزیع ۵۰۰۰ سری جهیزیه و کالا بین نوعروسان و دامادها در مازندران

ساری - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مازندران، از توزیع هزار و ۱۴ سری جهیزیه و چهار هزار قلم کالا میان نوعروسان و تازه‌دامادهای تحت حمایت خبر داد.

میثم معافی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعلام توزیع ۱۰۱۴ سری جهیزیه و ۴ هزار قلم کالا میان نوعروسان و تازه‌دامادهای تحت حمایت، گفت: ارزش این کمک‌ها در سال گذشته بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان بوده است.

معافی با تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) افزود: ازدواج آسان مفهومی کلیدی است؛ اگر شروع زندگی ساده باشد، استمرار آن نیز به آسانی رقم خواهد خورد. کمیته امداد با ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج، آموزش مهارت‌های زندگی و حمایت‌های اقتصادی، پایداری ازدواج را در کنار شکل‌گیری آن دنبال می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به اولویت قرار گرفتن خانواده در برنامه‌های این نهاد تصریح کرد: در کنار مسائل اقتصادی، برای بانوان تحت حمایت مشاغل خانگی را با پیوست فرهنگی پیشنهاد می‌دهیم تا زنان در کنار نقش مادری، بتوانند کارفرما نیز باشند.

وی افزود: همچنین توجه به ازدواج سالمندان را نیز به دلیل تأثیر آن بر نشاط اجتماعی، در دستور کار داریم.

کد مطلب 6834262

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
