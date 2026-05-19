توزیع ۵۰۰۰ سری جهیزیه و کالا بین نوعروسان و دامادها در مازندران

میثم معافی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعلام توزیع ۱۰۱۴ سری جهیزیه و ۴ هزار قلم کالا میان نوعروسان و تازه‌دامادهای تحت حمایت، گفت: ارزش این کمک‌ها در سال گذشته بالغ بر ۵۳ میلیارد تومان بوده است.

معافی با تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) افزود: ازدواج آسان مفهومی کلیدی است؛ اگر شروع زندگی ساده باشد، استمرار آن نیز به آسانی رقم خواهد خورد. کمیته امداد با ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج، آموزش مهارت‌های زندگی و حمایت‌های اقتصادی، پایداری ازدواج را در کنار شکل‌گیری آن دنبال می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به اولویت قرار گرفتن خانواده در برنامه‌های این نهاد تصریح کرد: در کنار مسائل اقتصادی، برای بانوان تحت حمایت مشاغل خانگی را با پیوست فرهنگی پیشنهاد می‌دهیم تا زنان در کنار نقش مادری، بتوانند کارفرما نیز باشند.

وی افزود: همچنین توجه به ازدواج سالمندان را نیز به دلیل تأثیر آن بر نشاط اجتماعی، در دستور کار داریم.