  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۳۹

دزفولی‌نژاد: هوای کرمانشاه و کنگاور برای گروه‌های حساس ناسالم است

دزفولی‌نژاد: هوای کرمانشاه و کنگاور برای گروه‌های حساس ناسالم است

کرمانشاه- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های کرمانشاه و کنگاور در وضعیت هشدار و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوای استان اظهار کرد: شاخص کیفی هوا بر اساس استخراج داده‌ها از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در سطح استان به صورت مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تشریح داده‌های ثبت شده افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده رأس ساعت ۶ صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، عدد شاخص در ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر کرمانشاه روی عدد ۱۰۱ قرار گرفته است که این عدد نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و شرایط هشدار است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کیفی هوای شهرستان کنگاور نیز تصریح کرد: همچنین داده‌های استخراج شده از ایستگاه شهرستان کنگاور عدد شاخص ۱۳۷ را نشان می‌دهد که حاکی از قرارگیری هوای این منطقه در وضعیت هشدار و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

دزفولی‌نژاد در پایان در خصوص وضعیت کیفیت هوا در سایر شهرستان‌ها و نقاط استان خاطرنشان کرد: به جز این دو ایستگاه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدد شاخص در بقیه ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای مستقر در سطح استان زیر ۱۰۰ بوده و وضعیت کیفیت هوا در این مناطق کاملاً استاندارد و پاک اعلام می‌گردد.

کد مطلب 6834274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها