سعید دزفولینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوای استان اظهار کرد: شاخص کیفی هوا بر اساس استخراج دادهها از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در سطح استان به صورت مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تشریح دادههای ثبت شده افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده رأس ساعت ۶ صبح امروز (سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، عدد شاخص در ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر کرمانشاه روی عدد ۱۰۱ قرار گرفته است که این عدد نشاندهنده وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و شرایط هشدار است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت کیفی هوای شهرستان کنگاور نیز تصریح کرد: همچنین دادههای استخراج شده از ایستگاه شهرستان کنگاور عدد شاخص ۱۳۷ را نشان میدهد که حاکی از قرارگیری هوای این منطقه در وضعیت هشدار و ناسالم برای گروههای حساس است.
دزفولینژاد در پایان در خصوص وضعیت کیفیت هوا در سایر شهرستانها و نقاط استان خاطرنشان کرد: به جز این دو ایستگاه، بررسیها نشان میدهد که عدد شاخص در بقیه ایستگاههای سنجش آلودگی هوای مستقر در سطح استان زیر ۱۰۰ بوده و وضعیت کیفیت هوا در این مناطق کاملاً استاندارد و پاک اعلام میگردد.
