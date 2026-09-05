سعید دزفولینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش چشمگیر تعداد روزهای غیراستاندارد هوا در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد روزهای دارای وضعیت غیراستاندارد هوا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۰ ایستگاه سنجش کیفی آلودگی هوا در نقاط مختلف استان کرمانشاه فعال است که از این تعداد، پنج ایستگاه در شهر کرمانشاه و پنج ایستگاه نیز در شهرستانهای اسلامآبادغرب، سرپلذهاب، قصرشیرین، کنگاور و پاوه قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به اطلاعات ثبتشده در این ایستگاهها گفت: بررسی دادههای مربوط به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۷۷ روز با وضعیت غیراستاندارد هوا در استان ثبت شده است.
دزفولینژاد ادامه داد: این آمار در شش ماهه نخست سال جاری به شکل محسوسی کاهش یافته و تعداد روزهای دارای وضعیت غیراستاندارد هوا به ۲۷ روز رسیده است.
وی این کاهش را نشانهای از بهبود محسوس وضعیت کیفیت هوا در استان دانست و خاطرنشان کرد: مقایسه آمار امسال با مدت مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجه روزهای ناسالم و غیراستاندارد را نشان میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت استمرار پایش کیفیت هوا تصریح کرد: اطلاعات و دادههای بهدستآمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، مبنای ارزیابی شرایط کیفی هوا و تصمیمگیریهای لازم در زمان بروز آلودگی قرار میگیرد.
دزفولینژاد افزود: فعالیت مستمر ایستگاههای سنجش کیفیت هوا امکان رصد دقیق شرایط موجود و مدیریت بهتر وضعیت آلودگی هوا در سطح استان را فراهم میکند و تداوم این روند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در پایان بر ضرورت ادامه پایش کیفیت هوا و همکاری دستگاههای اجرایی و مردم برای پیشگیری از افزایش آلایندهها تأکید کرد و گفت: کاهش عوامل مؤثر بر آلودگی هوا نیازمند همراهی و مشارکت همه بخشها است.
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