مراسم پیوند آسمانی ۷۰ زوج جوان در امامزادگان باقریه بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی، دوشنبه شب به مناسبت ازدواج آسمانی امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و در راستای اجرای نیت واقفین برای تامین کمک جهیزیه از محل موقوفات شیخ محمد هادی و اجرای نیت واقف تامین کمک جهیزیه موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند، مراسم پیوند آسمانی ۷۰ زوج جوان در آستان مقدس امامزادگان باقریه بیرجند برگزار و این زوج های جوان به خانه بخت رفتند.

حجت‌الاسلام دادخدا خدایی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند در این مراسم با تبریک جشن ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، بیان کرد: هر چه داریم از محل نیات واقفین خیر اندیشی است که از سال ها پیش اموال خود را وقف کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: موقوفه شیخ محمد هادی یکی از موقوفاتی بوده که واقف مورد نظر سال ها پیش در آمد موقوفه ای را برای ازدیاد نسل سادات وقف کرده است.

حجت الاسلام خدایی گفت: در این مراسم قرار بود که کمک جهیزیه به ۱۱۰زوج داده شود که به دلیل نرسیدن آمار مورد نظر ، این کمک جهیزیه به ۷۰زوج جوان داده می شود.

وی با اشاره به اینکه به هر زوج ۲۰ میلیون تومان برای خرید جهیزیه کمک می شود، تاکید کرد: ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی هدف اصلی از برگزاری این مراسم است و با توجه به وضعیت اقتصادی باید ازدواج ها را آسان برگزار کنیم.

وی خاطر نشان کرد: اجرای نیات واقفین از جمله وظایف اصلی ما در اوقاف است که از این محل با توجه به نیات مورد نظر کمک های لازم انجام می شود.

گفتنی است؛ در ادامه این مراسم عقد یکی از ۷۰ زوج جوان با مهریه هشت سکه بهار آزادی و یک سفر زیارتی کربلا خوانده شد.