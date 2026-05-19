به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی برنامه های مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه امامت و ولایت با حضور حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، مشاور وزیر و معاون قرآن و عترت وزیر، دکتر حسین ظریف‌منش، مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر، حجت الاسلام ملک محمدی، دبیر ستاد امامت و ولایت کشور و نمایندگان دستگاه های زیرمجموعه وزارت فرهنگ، بعداز ظهر امروز (دوشنبه ۲۸ اردیبهشت) در سالن غدیر این وزارتخانه برگزار شد.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی در این نشست گفت: دهه ولایت و امامت، ۶ تا ۱۴ خرداد برگزار می شود که همه دستگاه ها باید نقش مفید و موثر خود را در این دهه به نمایش بگذارند.

وی تصریح کرد: همه ما مدیون ولایت هستیم و باید بخشی از دین خود را با برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، تبلیغی و ...ادا کنیم. در همین راستا امیدواریم این جلسه مفید باشد و بتوانیم با برنامه های متنوع، بخشی از مظلومیت امیرالمؤمنین را کاهش دهیم.

معاون وزیر ارشاد گفت: حضرت علی علیه السلام ۶ سال در منزل پدری زندگی کردند و سپس به دعوت پیامبر(ص) و هماهنگی پدر، به منزل پیامبر رفت و در منزل ایشان زندگی کرد و هر روز با رفتار و منش آن بزرگوار مأنوس بود. آن حضرت خود در خطبه ۱۹۲ نهج البلاغه از آن روزگار چنین یاد می‌کنند که «من در پی او بودم چنان که فرزندی در پی مادرش».

وی خاطرنشان کرد: این انس و الفت با پیامبر(ص) در شکل گیری شخصیت حضرت امیرالمومنین(ع) بسیار موثر بود. چنان که جواد الائمه علیه السلام فرمودند: «حضرت علی از پیامبر(ص) هزار کلمه آموخت و از هر کلمه آن هزار باب جاری می شد».

حجت الاسلام سلیمانی تصریح کرد: از ابتدای اعلام رسمی رسالت پیامبر(ص)، ایشان گام به گام همراه پیامبر(ص) بود. از همان جلسات ابتدایی که پیامبر اقوام خود را به اسلام دعوت کردند تنها شخصیتی که از همان دوران، دعوت پیامبر را اجابت کرد حضرت امیرالمؤمنین(ع) بودند. با وجود اینکه در سنین پایین انتظار این اعلام آمادگی نبود اما این نشان گر ارادت آن حضرت به پیامبر بود.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت ارشاد تصریح کرد: اگر ما امروز دور هم جمع شدیم تا از این شخصیت ممتاز تاریخ اسلام یاد کنیم به دلیل ویژگی های منحصربفردی است که در وجود ایشان موج می زد و این اقتضا می کند شیعیان و محبان آن حضرت برای معرفی ایشان، وارد میدان شوند.

وی ابراز امیدواری کرد: روزی بتوانیم ادعا کنیم برای معرفی شخصیت حضرت علی علیه السلام تمام توان خود را به میدان آوردیم و از همه ظرفیت ها استفاده کردیم.