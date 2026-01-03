به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست با جمعی از ائمه جماعات شهرستان گناوه به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر، با تبریک میلاد مولود کعبه حضرت علی علیه‌السلام، این روز بزرگ را فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره، شخصیت و جایگاه بی‌بدیل امیرالمؤمنین در تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: شناخت امیرالمؤمنین علی (ع) فراتر از توان عادی بشر است و به تعبیر پیامبر اکرم (ص)، جز خدا، رسول خدا (ص) و خود امیرالمؤمنین (ع)، کسی قادر به شناخت کامل این شخصیت عظیم نیست.

وی با اشاره به روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، محبت و ولایت امیرالمؤمنین (ع) را معیار سعادت انسان دانست و افزود: بر اساس فرمایش امام صادق (ع)، تمام خوشبختی انسان در محبت به امیرالمؤمنین علی (ع) در دنیا و آخرت نهفته است و بغض نسبت به آن حضرت، منشأ شقاوت و بدبختی خواهد بود.

امام جمعه گناوه با تأکید بر نعمت بزرگ ولایت، تصریح کرد: تشیع و محبت اهل‌بیت (ع) حاصل مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و خون‌دل خوردن‌های علمای بزرگ شیعه در طول تاریخ است؛ علمایی که برخی از آنان جان خود را در راه دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع) فدا کردند تا امروز این حقیقت نورانی در دل‌های ما زنده بماند.

وی با بیان اینکه شیعه واقعی کسی است که در رفتار، اخلاق، گفتار و منش فردی و اجتماعی خود پیرو امیرالمؤمنین علی (ع) باشد، خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین (ع) تنها شخصیتی است که در خانه خدا متولد شد و در خانه خدا به شهادت رسید و این افتخاری است که در تاریخ بشریت نظیری ندارد.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به بخش‌هایی از خطبه قاصعه نهج‌البلاغه، به تبیین جایگاه تربیتی و معنوی امیرالمؤمنین (ع) در دامان پیامبر اکرم (ص) پرداخت و گفت: حضرت علی (ع) پرورش‌یافته مستقیم مکتب رسول خداست و به تصریح پیامبر (ص، علی (ع) نفس نازل‌شده پیامبر و شریک او در فضائل معنوی، جز مقام نبوت است.

وی در ادامه، با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این شهید والامقام را مکتبی زنده و الهام‌بخش توصیف کرد و افزود: شهید سلیمانی نماد اخلاص، مجاهدت و خدمت صادقانه به مردم و اهل‌بیت (ع) بود و حضور میلیونی مردم در آئین‌های تشییع و بزرگداشت ایشان، نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

تاکید بر نقد منصفانه، دلسوزانه و مطالبه‌گری صحیح

امام جمعه گناوه با اشاره به جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: امروز دشمن با ابزارهای نوین رسانه‌ای و حتی هوش مصنوعی، به دنبال ایجاد اغتشاش، ناامیدی و تفرقه در جامعه است و وظیفه مبلغان دین، تبیین درست حقایق، روشنگری و هوشیار سازی مردم در برابر این توطئه‌ها است.

وی با بیان اینکه مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم بحق است، گفت: حمایت از نظام اسلامی باید همراه با نقد منصفانه، دلسوزانه و مطالبه‌گری صحیح باشد و مسئولان نیز باید با مبارزه جدی با فساد، رانت و انحصار، اعتماد و امید را به جامعه بازگردانند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی همچنین با اشاره به برگزاری موفق آئین معنوی اعتکاف در شهرستان گناوه، از همکاری ائمه جماعات، خیرین، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و مجموعه‌های فرهنگی تقدیر کرد و حضور پرشور نوجوانان و جوانان در این مراسم را مایه افتخار و امیدواری دانست.

وی در پایان، ضمن تسلیت پیشاپیش سالروز وفات حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، از حضور ائمه جماعات و میهمانان این نشست قدردانی و ابراز امیدواری کرد که همگان با الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، در مسیر تبلیغ دین، تقویت وحدت و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) گام‌های مؤثرتری بردارند.

در این دیدار حجت‌الاسلام بهمنیاری رئیس دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان بوشهر، حجت‌الاسلام مصلح امام جمعه بندر ریگ و حجت‌الاسلام محمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه نیز حضور داشتند.