آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در سطح ۸ هزار هکتار از مزارع استان ایلام

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال دانه روغنی کلزا در سطح حدود ۸ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۶ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته افزود: شهرستان‌های دهلران و مهران از مناطق عمده تولید کلزا در استان به شمار می‌روند و کشاورزان این مناطق استقبال خوبی از کشت این محصول داشته‌اند.

عزیزان با بیان اینکه کشت کلزا به دلیل صرفه اقتصادی و هزینه‌های کمتر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است، گفت: با رعایت اصول فنی کاشت، داشت و برداشت و همچنین حمایت‌های ترویجی، عملکرد این محصول در مزارع استان روند رو به رشدی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: برای تسهیل در خرید محصول کشاورزان، مراکز خرید تضمینی کلزا در استان فعال شده‌اند و محصول برداشت‌شده پس از خرید، برای فرآوری و تولید روغن خوراکی به کارخانه‌های روغن‌کشی در کشور ارسال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با توسعه کشت دانه‌های روغنی در استان، گام مؤثری در راستای تأمین نیاز کشور به روغن خوراکی و کاهش وابستگی به واردات برداشته شود.