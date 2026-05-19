  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۹

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در سطح ۸ هزار هکتار از مزارع استان ایلام

آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در سطح ۸ هزار هکتار از مزارع استان ایلام

ایلام- رئیس جهاد کشاورزی ایلام از آغاز برداشت دانه روغنی کلزا در سطح هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان خبر داد.

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال دانه روغنی کلزا در سطح حدود ۸ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۶ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته افزود: شهرستان‌های دهلران و مهران از مناطق عمده تولید کلزا در استان به شمار می‌روند و کشاورزان این مناطق استقبال خوبی از کشت این محصول داشته‌اند.

عزیزان با بیان اینکه کشت کلزا به دلیل صرفه اقتصادی و هزینه‌های کمتر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است، گفت: با رعایت اصول فنی کاشت، داشت و برداشت و همچنین حمایت‌های ترویجی، عملکرد این محصول در مزارع استان روند رو به رشدی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: برای تسهیل در خرید محصول کشاورزان، مراکز خرید تضمینی کلزا در استان فعال شده‌اند و محصول برداشت‌شده پس از خرید، برای فرآوری و تولید روغن خوراکی به کارخانه‌های روغن‌کشی در کشور ارسال می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با توسعه کشت دانه‌های روغنی در استان، گام مؤثری در راستای تأمین نیاز کشور به روغن خوراکی و کاهش وابستگی به واردات برداشته شود.

کد مطلب 6834377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها