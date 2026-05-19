به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر،سید جمال موسویان از وقوع آتش‌سوزی در محدوده جایگاه دفن زباله شهرداری لنده و گسترش آن به جنگل‌ها و مراتع اطراف در صبح سه شنبه خبر داد.

وی افزود: آتش ایجاد شده در محل دفن زباله شهر لنده صبح امروز به جنگل‌ها، مراتع و طرح جنگل‌کاری منطقه سرگچ سرایت کرد و بخشی از عرصه‌های طبیعی این منطقه دچار خسارت شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی این حادثه افزود: دود ناشی از این آتش‌سوزی موجب آلودگی هوا شده و برای مردم شهر لنده و روستاهای اطراف مشکلات تنفسی ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: نیروهای منابع طبیعی و دستگاه‌های مرتبط موفق به مهار آتش شدند و میزان خسارت وارده در حال بررسی و ارزیابی است.

موسویان تأکید کرد: پس از جمع‌بندی گزارش کارشناسی، پیگیری حقوقی و قضایی برای جبران خسارت‌های وارد شده به منابع طبیعی انجام خواهد شد.

وی همچنین از شهرداری‌های استان خواست نسبت به ایمن‌سازی جایگاه‌های دفن زباله اقدام کنند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.