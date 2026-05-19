ساماندهی دستفروشان در محدوده شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معظمی گودرزی، معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و پاکسازی معابر سطح شهر گفت: طی ۱۰ روز گذشته، طرح پاکسازی محور میدان تجریش تا میدان قدس با هماهنگی شهرداری منطقه یک، پلیس و سایر دستگاههای ذیربط آغاز شد و خوشبختانه این محور به طور کامل پاکسازی شده است.
وی افزود: اجرای این طرح یکی از مطالبات قدیمی شهروندان منطقه یک و همچنین تولیت آستان مقدس امامزاده صالح(ع) بود.
معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران تصریح کرد: با همکاری مناطق طرح پاکسازی محور تجریش انجام شد و خوشبختانه امروز این محور به وضعیت مطلوبی رسیده است.
وی با اشاره به ساماندهی دستفروشان در محدوده تجریش گفت: با هماهنگی شهرداری منطقه یک، فضای مناسبی در محدوده پایانه تاکسیرانی ضلع شمالی میدان تجریش برای استقرار دستفروشان آمادهسازی شد و عملیات شستوشو، رنگآمیزی، نورپردازی و ساماندهی محیط نیز در این محدوده انجام گرفت.
معظمی گودرزی تأکید کرد: پس از تثبیت ساماندهی محور تجریش، پاکسازی و ساماندهی گلفروشهای بهشت زهرا(س) و همچنین بازار ۱۵ خرداد در اولویت بعدی اقدامات شرکت شهربان و حریمبان شهرداری تهران قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان در اجرای طرحهای ساماندهی شهری اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه اقدامات انجامشده با همراهی دستگاههای مختلف به نتیجه مطلوب رسیده، اما در حوزه فرهنگسازی و ساماندهی بساطگستری نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم. از شهروندان تقاضا می کنم که در حفظ نظم معابر و ساماندهی فضاهای شهری به مدیریت شهری کمک کنند.
