الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟+ شرایط، مدارک و مراحل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر شما هم جزو خریدارانی هستید که با اعتماد به یک قولنامه، تمام مبلغ ملک را پرداخت کرده اید اما فروشنده با وجود دریافت پول، از حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی به نامتان خودداری می کند، باید بدانید که قانون کاملاً از شما حمایت می کند. «دعوای الزام به تنظیم سند رسمی» یک راهکار قدرتمند حقوقی برای الزام فروشنده به انجام تعهد است.

بااین حال، این مسیر به شدت فنی و حساس است؛ یک اشتباه کوچک در تنظیم دادخواست یا نقص در مدارک میتواند ماه ها وقت و هزینه شما را هدر دهد. به همین دلیل، مشاوره با یکی از بهترین وکلای ملکی در تهران که در دعاوی ملکی و ثبتی تجربه کافی داشته باشد، از همان ابتدا احتمال موفقیت پرونده را افزایش می دهد.

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

در نظام حقوقی ایران، مالکیت رسمی یک ملک تنها با سند رسمی (تک برگ یا دفترچه ای) که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و در سازمان ثبت املاک به ثبت رسیده باشد، اثبات می شود. صِرف امضای یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی، مالکیت را منتقل نمی کند، بلکه تنها تعهد فروشنده به انتقال سند را به وجود می آورد. حال اگر فروشنده از این تعهد شانه خالی کند، خریدار میتواند با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، در دادگاه طرح دعوا کرده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را بخواهد. دادگاه پس از احراز شرایط، حکم به الزام صادر می کند؛ اگر فروشنده همچنان مقاومت کند، نماینده دادگاه به جای او سند را در دفترخانه امضا می کند و سند رسمی به نام خریدار صادر خواهد شد.

چرا فروشنده از تنظیم سند طفره می رود؟ (دلایل رایج)

شناخت انگیزه های احتمالی فروشنده به شما کمک می کند تا استراتژی بهتری در پیش بگیرید:

افزایش ناگهانی قیمت ملک: شایع ترین علت؛ فروشنده امروز ملک خود را چندین برابر قیمت روز قرارداد می بیند و ترجیح می دهد به بهانه های مختلف، معامله را فسخ کند یا مابه التفاوت طلب نماید.

بازداشت بودن ملک یا بدهی فروشنده: ممکن است ملک به دلیل بدهی بانکی، مهریه یا محکومیت مالی در بازداشت باشد و فروشنده از ابتدا این موضوع را پنهان کرده باشد.

مشکلات ارث و وراثت: گاهی فروشنده تنها یکی از وراث است و بدون رضایت سایر وراث اقدام به فروش کرده است. در این صورت تا تعیین تکلیف انحصار وراثت و تقسیم ماترک، انتقال رسمی ممکن نیست.

مغایرت در اسناد ثبتی: مانند اختلاف متراژ، ناقص بودن سابقه ثبتی یا تداخل با املاک مجاور.

کلاهبرداری عمدی: فروشنده اساساً مالک واقعی نیست یا همان ملک را به چند نفر فروخته و قصد فرار دارد.

شرایط اساسی برای موفقیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

داد گاه تنها درصورتی حکم به الزام فروشنده میدهد که همه شرایط زیر به طور همزمان وجود داشته باشند:

۱. وجود قرارداد کتبی معتبر

قولنامه باید شامل مشخصات کامل طرفین (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس)، مشخصات دقیق ملک (آدرس کامل، پلاک ثبتی، متراژ و حدود اربعه)، مبلغ معامله و تاریخ تنظیم قرارداد باشد. قراردادهای شفاهی در این نوع دعوا قابل استناد نیستند.

۲. پرداخت کامل ثمن معامله

خریدار باید بتواند با رسید بانکی، چک های نقدشده، یا رسید دستی دارای شاهد، ثابت کند که تمام مبلغ مورد توافق را به فروشنده پرداخت کرده است. اگر حتی بخش کوچکی از ثمن باقی مانده باشد، فروشنده میتواند به استناد «حق حبس» از تنظیم سند خودداری کند.

۳. قابلیت انتقال رسمی ملک

ملک نباید در رهن بانک، توقیف قضایی یا مشمول ممنوع المعامله بودن مالک باشد. اگر ملک بازداشت باشد، ابتدا باید از طریق دعوای الزام به فک رهن یا رفع توقیف، این مانع برطرف شود.

۴. مالکیت رسمی فروشنده

نام فروشنده باید در سند مالکیت ثبت شده باشد. فروشنده قولنامه ای که خودش سند رسمی ندارد، نمیتواند طرف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار گیرد.

۵. عدم اعمال حق فسخ معتبر

اگر در قولنامه، حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده و او در مهلت قانونی از آن استفاده کرده باشد، دیگر نمیتوان دعوای الزام به تنظیم سند را مطرح کرد.

مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

برای ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید مدارک زیر را اسکن و بارگذاری کنید:

اصل و کپی برابر اصل قولنامه (مبایعه نامه عادی)

رسیدهای پرداخت کامل ثمن (فیش بانکی، چک یا رسید دستی معتبر)

استعلام ثبتی یا تصویر سند مالکیت فروشنده

کارت ملی و شناسنامه خریدار (خواهان)

فیش واریز هزینه دادرسی

وکالتنامه رسمی در صورت استفاده از وکیل

مراحل دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و ثبت دادخواست: دادخواست باید با ذکر مشخصات طرفین، موضوع دعوا و دلایل، از طریق سامانه ثنا ثبت شود.

ارجاع به شعبه و تعیین وقت: پرونده به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک فرستاده میشود و قاضی وقت رسیدگی را تعیین میکند.

جلسه رسیدگی: طرفین (یا وکلای آن ها) در دادگاه حاضر می شوند. قاضی ممکن است برای بررسی صحت اسناد یا تعیین ارزش ملک، موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد.

صدور حکم: در صورت اثبات ادعا، دادگاه حکم به الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی میدهد.

قطعی شدن و اجرا: پس از سپری شدن مهلت اعتراض (۲۰ روز)، خریدار میتواند اجرای حکم را درخواست کند. اگر فروشنده ظرف ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه حاضر نشود، نماینده دادگاه به جای او سند را امضا میکند.

هزینه های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

هزینه دادرسی: حدود ۲.۵٪ ارزش منطقه ای ملک

حق التحریر دفترخانه: حدود ۰.۵٪ ارزش معاملاتی

مالیات نقل و انتقال: ۵٪ ارزش معاملاتی (معمولاً به عهده خریدار)

حق الزحمه کارشناسی: در صورت نیاز به ارجاع کارشناسی

حق الوکاله وکیل: طبق تعرفه کانون وکلا و توافق طرفین

اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد چه کنیم؟

در املاکی که فاقد سند رسمی و سابقه ثبتی هستند (مثل برخی اراضی روستایی یا بافت های فرسوده ثبت نشده)، نمیتوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرد. در این موارد ابتدا باید از طریق «دعوای اثبات مالکیت» یا «دعوای ثبت ملک» اقدام کرد تا مالکیت رسمی ایجاد شود.

تفاوت الزام به تنظیم سند رسمی با دعاوی مشابه

نوع دعوا کاربرد اصلی الزام به تنظیم سند رسمی فروشنده از انتقال سند خودداری میکند اثبات مالکیت ملک فاقد سند رسمی است الزام به فک رهن ملک در رهن است و باید فک شود خلع ید تصرف غیرقانونی ملک توسط شخص دیگر فسخ معامله اعمال حق فسخ توسط یکی از طرفین

یافتن وکیل متخصص در شهرهای مختلف

موفقیت در دعوای الزام به تنظیم سند، به شدت به دانش و تجربه وکیل بستگی دارد. اگر به دنبال یک وکیل مسلط در حوزه املاک هستید، وبسایت های معتبری وجود دارند که کار معرفی وکلا را انجام میدهند. از جمله این منابع میتوان به میهن وکیل، برترین وکیل، وکلای حقوقی و سرای وکلا اشاره کرد. این سایت ها اطلاعات تخصص، سوابق کاری و راه های ارتباطی وکلا را از شهرهای مختلف کشور گردآوری کرده اند تا مردم بتوانند با جستجویی ساده، وکیل مناسب پرونده خود را پیدا کنند.

جمع بندی و توصیه نهایی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک ابزار قانونی مؤثر برای خریدارانی است که با بدعهدی فروشنده مواجه شده اند. اما این مسیر، پر از ریزه کاری های حقوقی و شکلی است که بی توجهی به آن ها میتواند به شکست پرونده منجر شود. توصیه میشود پیش از هر اقدامی، مدارک خود را با یک وکیل متخصص بررسی کنید و با آگاهی کامل وارد فرایند دادرسی شوید تا حق خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به دست آورید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.