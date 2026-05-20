آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از اول خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این سامانه از تاریخ اول خردادماه ۱۴۰۵ به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.

بدینوسیله راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شرح زیر اعلام می شود:

برای کلیه املاکی که در بازه زمانی ۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند رسمی حدنگار برای آن‌ها صادر شده است، راه‌اندازی رسمی در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.

برای املاکی که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ تا اعلان رسمی بند (۳) برای آنها سند حدنگار صادر خواهد شد، راه‌اندازی رسمی از روز صدور سند حدنگار خواهد بود.

تاریخ شمول سامانه در خصوص ثبت ادعا نسبت به سایر املاک، با پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط معاونت اول قوه قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی خواهد شد.

برای نشر آگهی‌های موضوع تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، راه‌اندازی سامانه در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ خواهد بود.