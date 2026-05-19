هشدار نسبت به تبعات تنش در منطقه بر اقتصاد جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل در مورد پیامدهای اقتصادی گسترده بحران فزاینده در خاورمیانه هشدار داد و اعلام کرد، ادامه افزایش قیمت نفت می‌تواند منجر به وارد آمدن لطمه های گسترده در بخش درآمد نیروی کار شود و تا سال ۲۰۲۷ به ۳ تریلیون دلار برسد.

در این گزارش آمده است، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت در مقایسه با سطح آن در ابتدای سال ۲۰۲۶ در نهایت منجر از دست رفتن بیش از ۳۸ میلیون شغل تمام وقت می شود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، تنش ها در منطقه باعث اختلال در زنجیره‌های تأمین و مسیرهای حمل و نقل، کاهش نرخ گردشگری و محدودیت‌های مهاجرت و جابجایی شده و به طور مستقیم بر بازارهای جهانی کار، اشتغال و سطح درآمد در بسیاری از کشورها تأثیر منفی گذاشته‌ است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ جهانی بیکاری به تدریج افزایش یابد. در این گزارش همچنین به کاهش تقاضا برای استخدام نیروی کار خارجی در کشورهای خلیج فارس، به ویژه در بخش‌های ساخت و ساز، گردشگری و حمل و نقل اشاره شده است.