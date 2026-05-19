به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تاکنون دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در سراسر جهان هزینه داشته است و مطابق تحلیل این خبرگزاری، این رقم رو به افزایش است.

همچنین، بر اساس مطالعه‌ای که توسط دانشگاه براون انجام شده است، آمریکایی‌ها در مجموع بیش از ۴۰ میلیارد دلار به دلیل افزایش قیمت‌ها در پی عملیات علیه ایران، اضافه‌بها برای بنزین پرداخت کرده‌اند.

انجمن اتومبیل آمریکا نیز اعلام کرد قیمت بنزین در آمریکا افزایش یافته و به طور متوسط به ۴.۵۰ دلار در هر گالن رسیده است.

با وجود تلاش‌های دولت آمریکا برای کاهش قیمت‌ سوخت، هزینه بنزین در این کشور همچنان در حال افزایش است. میانگین ملی بالای چهار دلار برای هر گالن بنزین در آمریکا از سال ۲۰۲۲ سابقه نداشت.

کالیفرنیا، هاوایی و واشنگتن همچنان ایالت‌هایی هستند که در آنها میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی از پنج دلار عبور کرده است. قیمت بنزین در ۳۰ ایالت آمریکا، از شروع ماه مارس بیش از ۱ دلار برای هر گالن افزایش یافته است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران به ناامن شدن تنگه هرمز برای عبورومرور کشتی ها دامن زدند. جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.