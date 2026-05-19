۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

مهلت ثبت‌نام در رویداد نظامی خط مقدم تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت نام در رویداد مساله‌محور خط مقدم که پیشتر تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه اعلام شده بود، تا ۷ خرداد تمدید شد.

این رویداد قرار است در دو مرحله چالش مقدماتی و محوری، ۶ محور را شامل بهسازی و ارتقاء سامانه‌های آفندی، کشف و اقدام علیه اهداف هوایی متخاصم، راهکارهای امنیت اطلاعات و ارتباطات، سامانه‌های نبرد سطحی و زیرسطحی دریایی، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مرتبط با پدافند غیرعامل و طرح‌های نوآورانه در سایر حوزه‌ها، برای دریافت ایده‌ها نظرات نخبگان، به مسابقه بگذارد.

مجتبی زارع، دبیر اجرایی این رویداد اعلام کرده که برای طرح منتخب در هر محور، تا سقف ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهد شد و به تیم‌های اول و دوم در هر محور و مسئله، به ترتیب ۱.۵ و یک میلیارد ریال جایزه نقدی اعطا خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت خط‌مقدم (https://khattemoghaddam.com) مراجعه فرمایید.

