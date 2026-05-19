نوجوان گیلانی برگزیده هشتمین مهرواره ملی «با خدا حرف بزن» شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حبیبی، عضو مرکز فرهنگی هنری تالش کانون پرورش فکری گیلان، عنوان برگزیده بخش شعر نوجوان هشتمین مهرواره ملی «با خدا حرف بزن» را به خود اختصاص داد.
در این دوره از مهرواره، هیئت داوران پس از بررسی ۴ هزار و ۱۸۰ اثر در بخشهای مختلف شامل قصهگویی، پادکست، اذان، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای، نقاشی، خوشنویسی، شعر نوجوان، داستان کوتاه و دلنوشته، در نهایت ۵۸ اثر را به عنوان آثار برگزیده معرفی کرد.
فاطمه حبیبی، عضو نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تالش، از جمله این برگزیدگان بود و عنوان برتر بخش شعر نوجوان را از آن خود کرد.
گفتنی است، آیین پایانی این مهرواره که با هدف پرورش خلاقیت، افزایش آرامش روحی، تقویت حس دینی و ارتقای نشاط معنوی در گروههای کودک، نوجوان و بزرگسال برگزار شد، ۲۸ اردیبهشت ماه جاری به صورت برخط انجام گرفت. این مهرواره در آذر سال ۱۴۰۴ با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ستاد اقامه نماز استان و خراسان شمالی فراخوان داده شده بود.
همچنین همزمان با فراخوان، ۵۸ اثر در بخشهای مختلف از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان به دبیرخانه این مهرواره در استان خراسان شمالی ارسال شده بود.
