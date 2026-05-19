به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحید شالچی، از برگزاری «مجمع سراسری دبیران اتحادیه‌ها و دبیران کل انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» خبر داد و اظهار کرد: این مجمع با هدف تقویت تعامل، هم‌افزایی و ارتقای ظرفیت‌های مدیریتی فعالان انجمن‌های علمی دانشجویی، از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نقش انجمن‌های علمی دانشجویی در توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها افزود: این مجمع فرصتی برای گفت‌وگو و تبادل نظر مستقیم دبیران اتحادیه‌ها و دبیران کل انجمن‌های علمی با مسئولان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم فراهم می‌کند و بستری برای طرح مسائل، پیشنهادها و دغدغه‌های فعالان این حوزه خواهد بود.

شالچی همچنین «اشتراک‌گذاری تجارب موفق»، «تقویت ارتباط مؤثر و شبکه‌سازی میان انجمن‌های علمی دانشجویی» و «ارتقای مهارت‌های رهبری کار تیمی و جانشین‌پروری» را از مهم‌ترین محورهای این مجمع عنوان کرد و گفت: امید است برگزاری این رویداد زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های بین‌دانشگاهی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های انجمن‌های علمی در سطح کشور باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در پایان تأکید کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تلاش دارد با برگزاری چنین برنامه‌هایی، زمینه تقویت سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را فراهم کند.