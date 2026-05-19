۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

تأکید بر عمومی‌سازی میراث‌فرهنگی در اردبیل

اردبیل-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت عمومی‌سازی میراث‌فرهنگی، گفت: مشارکت مردم در حفاظت و احیای آثار تاریخی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در نشست گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی که با حضور کارکنان معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: عمومی‌سازی میراث‌فرهنگی از مهم‌ترین راهبردها برای جلب مشارکت مردمی است و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی بدون همراهی شهروندان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه مردم اصلی‌ترین ارزیاب عملکرد ادارات هستند، افزود: لازم است فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث‌فرهنگی به‌صورت شفاف برای مردم تبیین شود و معرفی آثار تاریخی استان بیش از پیش در دستور کار باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: توان فنی تیم معاونت میراث‌فرهنگی استان قابل‌توجه است و برنامه‌محوری در این بخش می‌تواند موجب ارتقای عملکرد و شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت‌ها شود. در این زمینه برنامه‌ریزی‌ها در همه حوزه‌ها انجام شده و اجرای آن‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

جباری با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر مرمت و بازسازی بناهای تاریخی بیان کرد: شماری از آثار استان با گره‌هایی در روند مرمت مواجه هستند و یکی از اولویت‌های استان رفع این موانع و اجرای اقدامات اساسی در زمینه احیای حمام‌ها و بناهای تاریخی است.

وی افزود: روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی فرصتی ارزشمند برای تکریم فعالان این حوزه و جلب توجه عمومی به اهمیت میراث‌فرهنگی است و باید از این ظرفیت به‌طور کامل بهره برد.

