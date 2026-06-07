به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی این منطقه اظهار کرد: توسعه گردشگری در محدوده سد پیله‌سحران می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در منطقه باشد.

وی با بیان اینکه در جریان بازدید میدانی از این منطقه، موضوعات و ظرفیت‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت، افزود: تعیین تکلیف و مشخص شدن وضعیت اراضی از مهم‌ترین الزامات برای آغاز اجرای این طرح است.

فرماندار اردبیل همچنین از آمادگی سرمایه‌گذاران برای حضور در این پروژه خبر داد و گفت: با فراهم شدن بسترهای قانونی و اداری، امکان جذب سرمایه‌گذاران و آغاز مراحل اجرایی طرح فراهم خواهد شد.

وی بر ضرورت تکمیل و توسعه زیرساخت‌های لازم در این منطقه تأکید کرد و افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اقدامات لازم برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد.

فرماندار اردبیل ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح‌های گردشگری در سد پیله‌سحران، شاهد رونق گردشگری و رشد اقتصادی منطقه باشیم.