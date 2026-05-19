مریم حاجابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند حمایتهای مالی از هنرمندان اظهار کرد: تسهیلات صنایعدستی در استان از محل منابع مختلف از جمله تبصرههای ۱۵ و ۱۸ و همچنین همکاری بانکهای عامل و نهادهای حمایتی پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه بخش عمده پرداختها از محل تبصره ۱۸ و از طریق صندوق کارآفرینی امید انجام شده است، افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در این بخش تخصیص یافته که بخش قابل توجهی از آن جذب و پرداخت شده و تا روزهای آینده نیز تکمیل خواهد شد.
حاجابراهیمی ادامه داد: همچنین از محل تبصره ۱۵ نیز تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۲۶ طرح صنایعدستی در استان پرداخت شده و این روند همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، در کنار این منابع، همکاری با نهادهای حمایتی از جمله بنیاد برکت و بنیاد علوی نیز در دستور کار قرار دارد که هر یک بهطور میانگین حدود ۶۲ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از هنرمندان و توسعه مشاغل صنایعدستی در استان در اختیار دارند و مراحل اجرایی آن در حال تکمیل است.
معاون صنایعدستی گلستان با اشاره به بانکهای عامل این طرحها گفت: بانکهای ملت، ملی، سپه و صادرات در کنار صندوق کارآفرینی امید، مسئولیت پرداخت تسهیلات به هنرمندان را بر عهده دارند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو به تأثیر شرایط اخیر بر فعالیت هنرمندان صنایعدستی اشاره کرد و گفت: در حالی که از نظر فیزیکی آسیبی به تولید وارد نشده، اما به دلیل لغو نمایشگاهها، بازارچهها و کاهش حضور گردشگران، بخش فروش صنایعدستی با افت محسوسی مواجه شده است.
حاجابراهیمی افزود: در ایام اخیر، کاهش سفر گردشگران و همچنین افت قدرت خرید در بازار، موجب کاهش فروش محصولات صنایعدستی نسبت به سالهای گذشته شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت فروش آنلاین در این حوزه گفت: یکی از بخشهای آسیبپذیر صنایعدستی، فروش اینترنتی است که به دلیل اختلالات و قطعی اینترنت در مقاطع مختلف، هنرمندان با چالش جدی در عرضه محصولات خود مواجه شدند.
معاون صنایعدستی گلستان در ادامه با تشریح وضعیت رشتههای فعال در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ رشته صنایعدستی در استان فعال است که از این تعداد، ۳۴ رشته بومی گلستان محسوب میشود و ظرفیت مهمی در حفظ هویت فرهنگی منطقه به شمار میرود.
وی افزود: بر اساس آمار سامانه صدور مجوزها، در مجموع حدود ۴۰ هزار هنرمند در استان ثبت شدهاند، اما هنرمندانی که طی سه سال اخیر مجوز خود را تمدید کرده و بهصورت فعال مشغول کار هستند، حدود ۱۰ هزار نفر را شامل میشوند.
حاجابراهیمی تأکید کرد: توسعه بازار فروش، تقویت زیرساختهای دیجیتال و استمرار حمایتهای مالی میتواند نقش مهمی در پایداری و رشد صنایعدستی گلستان ایفا کند.
