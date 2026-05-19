آیت الله لائینی: موزه دفاع مقدس به قطب گردشگری حماسی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران جدید و پیشین اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، بر تبدیل موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران به قطب گردشگری مذهبی - حماسی با هدف آشناسازی زائران با فرهنگ مقاومت تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به پتانسیل بالای موزه دفاع مقدس و مقاومت استان در مسیر زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، پیوند میان حوزه دفاع مقدس و گردشگری را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: با مدیریت صحیح و حساب‌شده، می‌توان موزه را به قطب گردشگری حماسی تبدیل کرد تا مسافران و زائران در کنار تجربه فضایی معنوی، با فرهنگ جهاد و شهادت نیز آشنا شوند. البته تأکید می‌شود که در مسیر توسعه گردشگری، مراقبت‌های لازم برای حفظ اصالت و حریم‌های موجود صورت گیرد.

در ادامه این نشست، سردار احمد برسلانی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، با درخواست راهنمایی از نماینده ولی فقیه، بر ضرورت استفاده از تجارب گذشته و تطبیق با ذائقه نسل جدید تأکید کرد و گفت: ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نشر آثار دفاع مقدس، تلاش خواهیم کرد تا با توجه به تغییر الگوهای رسانه‌ای، فعالیت‌های خود را ارتقا دهیم. تدوین دانشنامه دفاع مقدس نیز به عنوان یکی از پروژه‌های مهم در دست اجرا است.

سردار برسلانی با اشاره به اهمیت انطباق با نیازهای روز، بر استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال برای معرفی کتاب‌ها و آثار دفاعی به نسل جوان تأکید کرد.

سرهنگ محمدحسن سلامی، مدیرکل پیشین حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، نیز در این نشست با اشاره به ویژگی‌های ممتاز استان، آن را استانی انقلابی و پرشور توصیف کرد که از دوران جنگ، میزبان شهدایی با جایگاه شاخص ملی بوده است.

وی با تأکید بر حضور فعال رزمندگان و برگزاری محافل خاطرات و یادواره‌های شهدا در سطح روستاها، خاطرنشان کرد: موزه دفاع مقدس و مقاومت استان با توجه به استقبال سالانه بیش از۱۰۰ هزار دانش‌آموز، دانشجو و زائر امام رضا(ع)، نیازمند توجه و اهتمام ویژه است.

وی گفت: این موزه که بزرگترین موزه در کشور محسوب می‌شود، باید به عنوان «طریق‌الرضا» در مسیر زیارتی، نقش محوری ایفا کند.