به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر طاهری بعدازظهر دوشنبه در نشست تخصصی بررسی عملکرد حوزه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بابلسر که در موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهار داشت: این دفتر توانسته است در عرصه‌های مختلف، دستاوردهای قابل توجهی را رقم بزند که انجام ۲۵۰ مصاحبه اختصاصی با خانواده‌های شهدا، انجام دو هزار ساعت مصاحبه صوتی و تصویری و اسکن دیجیتال بیش از ۲۰۰ هزار تصویر ارزشمند از شهدا و رزمندگان از جمله این دستاوردهاست.

مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بابلسر با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و هنری این دفتر گفت: تألیف و تولید هفت عنوان کتاب ارزشمند در حوزه دفاع مقدس، تولید آثار سینمایی و مستند، برگزاری نمایشگاه‌های تجسمی، محافل روایتگری، همایش‌های فرهنگی و هنری، شب‌های خاطره و محافل شعرخوانی با حضور خانواده ایثارگران از دیگر برنامه‌های انجام شده در این شهرستان بوده است.

در ادامه این نشست، سرتیپ دوم پاسدار احمد برسلانی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، با اشاره به اهمیت وظایف و مأموریت‌های این حوزه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: باید از موازی‌کاری در پروژه‌های دفاع مقدس پرهیز کرده و هم‌افزایی میان نهادها را به یک اصل تبدیل کنیم. مأموریت‌های ما نیازمند حمایت‌های مردمی و استفاده هوشمندانه از منابع غیردولتی است.

برسلانی با اشاره به نیاز مبرم این حوزه به منابع مالی پایدار، خواستار ظرفیت‌سازی گسترده از سوی خیرین و دستگاه‌های اجرایی شد و تصریح کرد: جمع‌آوری مقالات علمی و تدوین مدخل‌های تخصصی مربوط به دفاع مقدس در سطح شهرستان باید در اولویت قرار گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد با تکیه بر دستاوردهای صورت گرفته و با همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های متولی، برنامه‌های آتی با تمرکز بر تولید محتوای مدرن و توسعه فضای موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران با سرعت بیشتری پیگیری شود.