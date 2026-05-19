خطر بیراهه مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: به گفته این منبع مطلع، متن جدید ایران بر موضوع مذاکرات پایان جنگ و اقدامات اعتمادساز طرف آمریکایی متمرکز است. در مقابل، رسانه‌های آمریکایی نیز گمانه‌زنی‌هایی در مورد محتوای پیام‌های رد و بدل شده میان تهران و واشنگتن داشتند و ادعاهایی در مورد اورانیوم غنی‌شده ایران مطرح کردند. در همین رابطه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در جریان نشست خبری روز گذشته خود، در پاسخ به پرسشی درباره مفاد پیشنهاد آمریکا به ایران و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شده در این زمینه و اینکه این گمانه‌ها به واقعیت نزدیک است یا خیر؟ گفت: این گمانه‌ها به واقعیت نزدیک نیست.

در این دو سال، بارها در مورد موضوع غنی‌سازی و بحث مواد غنی‌شده ایران، کم‌وبیش همین مباحث را مطرح و تکرار کردند. ما هم همیشه گفته‌ایم که این‌ها هیچ مبنایی در واقعیت امر ندارد. بقایی با اشاره به اینکه روند گفت‌وگو و مذاکرات یک روند ادامه‌دار است، توضیح داد: ما بعد از اینکه طرح ۱۴ بندی را ارائه دادیم، طرف آمریکایی ملاحظاتش را مطرح کرد. متقابلا ما نیز ملاحظات خود را مطرح کردیم. هفته گذشته، به‌رغم اینکه طرف‌های آمریکایی به‌صورت علنی اعلام کردند این طرح مردود است اما ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی را از نظر آنها دریافت کردیم. وی افزود: از روز بعد از ارسال نقطه‌نظر آمریکایی از طرف پاکستان، ما با مجموعه‌ای از پیشنهادات طرف مقابل مواجه شدیم که در این چند روز بررسی شد و همان‌طور که دیروز اعلام شد، متقابلا نقطه‌نظرات ما به طرف آمریکایی ارائه شد. بنابراین، روند از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه مفاد پیشنهادات آمریکا هم گفت: آن چیزی که با قطعیت می‌شود گفت، اولا بحث حق، چیزی نیست که ما در موردش بخواهیم گفت‌وگو و مصالحه بکنیم. حق ایران برای غنی‌سازی، بر مبنای موافقت‌نامه ان‌پی‌تی یا عدم اشاعه شناسایی شده است. نیازی نیست که کسی یا طرف دیگری در مورد ایران آن را شناسایی بکند؛ این حق وجود دارد. بقایی تاکید کرد: در رابطه با موضوعات دیگر هم مواضع ما روشن است. در عین حال، قرار نیست که ما در سطح رسانه مذاکره بکنیم. ما در هر گامی، مواضع اصولی کشور را بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، با جدیت پیش خواهیم برد.

روایت غریب‌آبادی از شروط ایران در هرگونه توافق احتمالی

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه در جریان نشست این کمیسیون تاکید کرد که در هرگونه توافق احتمالی، باید جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه یابد، نیروهای آمریکا از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند، محاصره دریایی برداشته شده و تحریم‌ها لغو و دارایی‌های ایران آزاد شود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توضیح جلسه روز گذشته این کمیسیون، اظهار کرد: این جلسه با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد. وی در این جلسه، گزارشی از حضور وزیر خارجه در اجلاس بریکس و همچنین سفرهای عراقچی به مسکو و پکن و دیدارهایش با مقامات روسیه و چین ارائه کرد.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه، توضیحاتی درباره مذاکرات فعلی مطرح شد و گزارشی از پیشنهادهایی که به واسطه پاکستان میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رد و بدل شده، به اعضای کمیسیون ارائه شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: غریب‌آبادی تاکید دارد که در هرگونه توافق احتمالی، باید جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه یابد، نیروهای آمریکا از منطقه پیرامونی ایران خارج شوند، محاصره دریایی برداشته شده و تحریم‌ها لغو و دارایی‌های ایران آزاد شود. وی افزود: همچنین غریب‌آبادی گفت که جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای خود را برای طرف آمریکایی ارسال کرده، اما آنها هنوز پاسخ رسمی نداده‌اند.

رضایی در ادامه گفت: در این جلسه، معاون وزیر امور خارجه با اشاره به جنگ ۴۰ روزه بیان کرد که آمریکا تقاضای آتش‌بس و مذاکره را مطرح کرد و جمهوری اسلامی ایران در این جنگ هیچ‌گاه تقاضای مذاکره با آمریکا نکرد. همچنین تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران پیروز قطعی جنگ ۴۰ روزه است و آمریکا و رژیم صهیونیستی شکست خوردند. وی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ملاحظات خود را مطرح و تاکید کردند که تیم مذاکره‌کننده از خواسته‌های به حق ملت ایران کوتاه نیاید.

همچنین باید توجه شود که جمهوری اسلامی ایران در این جنگ پیروز شده و از موضع پیروز با طرف مقابل مذاکره کند. همچنین اعضای کمیسیون تاکید داشتند که باید در تنظیم هرگونه تفاهم احتمالی دقت شود و مسئولان در اتخاذ مواضع خود وحدت داشته باشند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، توجه به ایفای نقش تخصصی وزارت امور خارجه، توجه به سوابق بدعهدی آمریکا در گذشته از جمله برجام و توافق الجزایر،‌ استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در تنظیم هرگونه توافق احتمالی، استمرار اعمال مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و به رسمیت شناخته شدن این نقش را از دیگر موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی برشمرد.

رضایی گفت: در این جلسه نسبت به مواضع و رفتارهای امارات متحده عربی نیز اعتراض شد و اعضای کمیسیون بر لزوم برخورد جدی و درس‌آموز با امارات تاکید کردند. همچنین بر لزوم خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در مجامع و محاکم بین‌المللی تاکید شد و اینکه دیپلماسی باید برای تثبیت ظرفیت‌های ناشی از جنگ استفاده شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در بخش دیگری از جلسه، سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون، گزارشی از سفر اخیر این کمیته به میناب، دیدار با خانواده‌های شهدا و همچنین بررسی آخرین وضعیت آرایش نظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به اعضای کمیسیون ارائه کرد.