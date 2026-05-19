به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجتماع مردمی در میدان ولیعصر (عج) تهران، با اشاره به اهمیت حضور پرشور مردم در خیابانها، اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات شبانه در سطح کشور، عامل مهمی در شکست طرح دشمن به شمار رفته و همزمان یکی از اصلیترین عوامل برای ارتقاء و تقویت روحیه و انگیزه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وی در ادامه هدف اصلی دشمنان را «تجزیه» ایران خواند و تصریح کرد: دشمن با ترور فرمانده معظم کل قوا و فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح تصور میکرد که میتواند نظام جمهوری اسلامی ایران را به خیال خود ساقط کرده و در نهایت نیز به هدف اصلی خویش که تجزیه ایران است، دست یابد، اما مردم بصیر و انقلابی ایران برانگیخته شدند و با حضور حماسی خود در خیابانها موجب شکست دشمن و تقویت توان نیروهای مسلح شدند.
امیر سرتیپ اکرمینیا در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات غرورآفرین نیروهای مسلح ایران به ویژه ارتش غیور ایران به عموم مردم، به آمادگی ارتش اشاره و تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره آتش بس را به منزله دوران جنگ تلقی کرده و از این فرصت برای تقویت توان رزمی خود استفاده کرده است.
سخنگوی ارتش در ادامه دشمنان ایران اسلامی را مخاطب قرار داد و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران محاصرهپذیر و قابل شکست نیست. اگر دشمن حماقت کند و مجدداً در دام صهیونیستها گرفتار شود و دست به تجاوزی دیگر به ایران عزیز ما بزند، با ابزارها و شیوههای جدید جبهههای جدیدی را علیه آن ها خواهیم گشود.
وی در خاتمه با تاکید بر اشراف نیروهای مسلح ایران به تنگه هرمز و غیرقابل بازگشت بودن وضعیت این تنگه به گذشته، خاطرنشان کرد: تنها راه دشمن، احترام به ملت ایران و رعایت حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران است.
