به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمانی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز مردم، حدود یکهزار و ۵۰۰ تن انواع اقلام اساسی در استان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه بازار مرغ بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد، افزود: تاکنون ۸۰۰ تن مرغ منجمد در سطح استان توزیع شده تا از نوسانات بازار جلوگیری شود و دسترسی مردم به این کالای پرمصرف تسهیل گردد.
رستمانی در خصوص وضعیت قیمت مرغ گرم نیز گفت: در حال حاضر شرایط بازار در سطح کشور در حال بررسی است و موضوع قیمتگذاری با توجه به عرضه و تقاضا دچار تغییراتی شده که دستگاههای مسئول در حال رصد و مدیریت آن هستند.
وی با اشاره به ورود دستگاههای نظارتی به موضوع بازار مرغ ادامه داد: با حضور مسئولان استانی از جمله دادستان و استاندار، وضعیت کشتارگاهها و روند عرضه مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم برای ساماندهی بازار اتخاذ خواهد شد.
معاون بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با اقدامات انجامشده و برنامههای در دست اجرا، طی دو هفته آینده شرایط بازار به ثبات برسد و شاهد کاهش التهابات قیمتی باشیم.
وی تأکید کرد: هدف اصلی، تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار برای مصرفکنندگان است.
