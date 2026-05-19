انفجار در دمشق؛ شماری کشته و زخمی شدند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از شنیده شدن صدای انفجار در دمشق خبر دادند. خبرنگار شبکه الاخباریه گزارش داد: صدای انفجار و به دنبال آن تیراندازی در دمشق شنیده می شود.

سانا نیز ضمن تایید انفجار در دمشق اعلام کرد که بررسی درباره ماهیت این انفجار در جریان است.

منابع محلی سوری نیز ضمن تایید شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دویلعه و منطقه باب توما در پایتخت سوریه، بیان کردند: صدای درگیری و به دنبال آن صدای انفجار در حومه اداره تسلیحات وابسته به وزارت دفاع سوریه در مرکز دمشق به گوش می رسد.

یک منبع نظامی به رویترز اعلام کرد: بمبی که در داخل یک خودرو کار گذاشته شده بود، مرکز تسلیحات در دمشق را هدف قرار داده است.

خبرنگار تلویزیون سوریه خبر داد که در پی انفجار بمب یک نفر کشته شده است.

المیادین نیز اعلام کرد که آمار اولیه حاکی از آن است که در پی انفجار بمب دست‌ساز در یک خودرو در دمشق یک نفر کشته شده و ۴ نفر دیگر مجروح شدند.

الحدث نیز به نقل از یک منبع رسمی خبر داد که در پی انفجار در نزدیکی ساختمان وابسته به وزارت دفاع سوریه یک نفر کشته شده و ۴ نفر دیگر مصدوم شدند.

تاکنون هویت این افراد اعلام نشده است.