  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۱۵

کشف یک گور جمعی در دمشق

کشف یک گور جمعی در دمشق

یک گور جمعی در داخل یک معدن متروکه در اطراف منطقه عش‌الورور در دمشق پایتخت سوریه کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، این گور جمعی با حدود ۱۰ جسد، در داخل یکی از معادن متروکه در اطراف منطقه عش‌الورور در دمشق پیدا شده است.

به گفته خبرنگار روسیا الیوم، این حادثه موجب آماده‌باش در میان نهادهای مسئول و ساکنان منطقه شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، این محل پس از دریافت گزارش‌های محلی شناسایی شد و تیم‌های مربوطه به محل اعزام شدند و در حالی که تدابیر امنیتی در اطراف منطقه برقرار شده بود، عملیات بررسی میدانی و جمع‌آوری شواهد آغاز شد.

بر اساس این گزارش، نهادهای مسئول تحقیقات لازم را برای شناسایی هویت قربانیان و روشن شدن جزئیات این حادثه آغاز کرده‌اند، در حالی که عملیات جست‌وجو و بررسی در داخل محل و اطراف آن همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6835358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها