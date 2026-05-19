کشف یک گور جمعی در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، این گور جمعی با حدود ۱۰ جسد، در داخل یکی از معادن متروکه در اطراف منطقه عش‌الورور در دمشق پیدا شده است.

به گفته خبرنگار روسیا الیوم، این حادثه موجب آماده‌باش در میان نهادهای مسئول و ساکنان منطقه شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، این محل پس از دریافت گزارش‌های محلی شناسایی شد و تیم‌های مربوطه به محل اعزام شدند و در حالی که تدابیر امنیتی در اطراف منطقه برقرار شده بود، عملیات بررسی میدانی و جمع‌آوری شواهد آغاز شد.

بر اساس این گزارش، نهادهای مسئول تحقیقات لازم را برای شناسایی هویت قربانیان و روشن شدن جزئیات این حادثه آغاز کرده‌اند، در حالی که عملیات جست‌وجو و بررسی در داخل محل و اطراف آن همچنان ادامه دارد.