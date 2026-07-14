کشف ۱۵ میلیارد ریال سیگار قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس - میناب به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی ۶ هزار پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش محموله کشف شده را بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.