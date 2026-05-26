به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، طی نشست خبری امروز که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته سلامت، اظهار کرد: ما عمدتاً در بحث پیشگیری تمرکز داریم و در حوزه درمان نیز فعالیت می‌کنیم. به طور متوسط حدود ۱۰ درصد از جمعیت قم در سال بستری می‌شوند که بالغ بر ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر در قم بستری و درمان می‌گردند. البته نواقصی هم وجود دارد، اما ما عمدتاً بحث بهبودی را مد نظر داریم.

وی افزود: بر اساس آمار کشوری و با توجه به مراجعات استان قم، به ازای هر نفر ۱۴ بار مراجعه اعم از پزشک، پرستار، آزمایشگاه، رادیولوژی و تصویربرداری داریم که مجموعاً حدود ۲۰ میلیون بار مراجعه انجام می‌شود.

ابرازه با اشاره به عملکرد دانشگاه در حوزه غذا و دارو گفت: تلاش ما بر این است که دارو به موقع به دست مردم و بیماران برسد. در بحث غذا نیز باید مواظب باشیم غذای سالم در اختیار مردم قرار گیرد و از سوی دیگر به معیشت کارگران کارخانه‌های صنایع غذایی توجه کنیم تا منجر به تعطیلی کارخانه نشود. حرکت بین معیشت و سلامت باید مد نظر قرار گیرد. در این زمینه چندین هزار بازرسی از صنایع غذایی و دارویی فعال در استان قم صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص خدمات پیش‌بیمارستانی بیان کرد: باید مواظبت کنیم که به موقع بر بالین بیمار حاضر شویم. از پارسال تاکنون در حوزه جادهای و شهری حدود ۴ دقیقه زودتر بر بالین بیمار می‌رسیم که عمدتاً به واسطه نوسازی ناوگان آمبولانس بوده است.

وی در تشریح جزئیات عملکرد دانشگاه خاطرنشان کرد: ۳۱ شعبه شرکت پخش دارویی در استان داریم که طی یک سال گذشته بیش از هزار مورد بازرسی از آن صورت گرفته است. سامانه ۱۹۰ فعال‌تر شده و تعداد پاسخگویان افزایش یافته است. همچنین بیش از ۷۰۰ مورد گواهی بهداشتی صادر کردیم. در حوزه غذا نیز بیش از هزار مورد بازرسی و ۸۰۰ مورد نمونه‌برداری انجام شده که از این تعداد، ۳۴ مورد منجر به پیگیری قضائی و اقدامات اصلاحی خاص شده است. در اداره آزمایشگاه‌ها نیز ۷ هزار و ۱۰۰ آزمایش در حوزه صنایع غذایی انجام دادیم تا سلامت مواد غذایی برای مردم عزیز تأمین شود.

رتبه سوم کشوری قم در تولید پروتئین / رشد ۸۰ درصدی ثبت اختراعات

ابرازه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت برخی کارخانه‌ها در سطح ملی گفت: چه بسا یک سری کارخانه‌ها بحث ملی دارند و محصولات به مراکز، شهرستان‌ها و استان‌های دیگر ارسال می‌شود. در حوزه اداره بهداشتی آرایشی نیز ۳ هزار و ۵۰۰ مورد صدور مجوز داشتیم و بازدیدهای انجام شده حدود ۳۵۰ مورد بوده است. همچنین ۲۲۰ مورد نمونه‌برداری انجام و مورد آزمایش قرار گرفت و پیگیری‌های لازم در این حوزه صورت گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: بر اساس گواهی اداره کل، ما رتبه ۳ را در بحث تولید پروتئین داریم و در بحث نهاد بهداشتی رتبه ۴ کشوری را کسب کرده‌ایم. این تعداد کارگاه‌ها نیازمند آن است که دانشگاه علوم پزشکی در زمینه تولید و عرضه مواظبت لازم را داشته باشد. وقتی به سمت عرضه می‌رسیم، کار مراقبت بهداشتی ما آغاز می‌شود. بخشی از عرضه در مغازه‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها انجام می‌شود که بازرسی‌های آن بر عهده معاونت بهداشتی است.

وی در خصوص حوزه پژوهش و تحقیقات اظهار کرد: ما ۵ نفر هیئت علمی پژوهشی خاص از سراسر کشور جذب کردیم تا بتوانیم شاخص‌های پژوهشی خود را ارتقا دهیم. تعداد اختراعات ما از ۴ به ۷ رسیده است. این عدد عدد بالایی نیست ولی روند مثبتی دارد. از سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳، دو برابر شد. ثبت اختراع مراحل بسیار سختی دارد و ما رشد هشتاد درصدی داشتیم.

ابرازه تصریح کرد: حمایت مالی خوبی از فناوران صورت گرفته است؛ ۳ میلیارد تومان از فناوران حمایت کردیم و در بحث معلمان نیز ۴ میلیارد تومان حمایت مالی انجام شد. همچنین بهسازی فضای فیزیکی مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی در دانشگاه علوم پزشکی راه‌اندازی شد و هیئت علمی در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه به فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: همانطور که همواره از مراکز درمانی، بیمارستان حضرت معصومه (کودکان) انتقاد می‌شد، چراکه مکان این بیمارستان به عنوان تنها بیمارستان کودکان در قم از ابتدا به عنوان بیمارستان نبود و تغییر کاربری داد. حدود ۳۵ سال است که به عنوان بیمارستان فعالیت می‌کند.

بیمارستان ۲۵۰ تخته‌ای فوق‌تخصصی کودکان قم با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت

ابرازه در ادامه به موضوع بیمارستان تخصصی کودکان اشاره کرد و گفت: از شورای تأمین حداقل در سال ۱۴۰۳ رأی گرفته شد که بیمارستان حضرت معصومه سریعاً جمع‌آوری شود. با توجه به اقدامات صورت گرفته، ما بیمارستان ۲۵۰ تخته فوق‌تخصص کودکان را شروع به ساخت کردیم. این یکی از پروژه‌هایی است که مصوبه سفر رئیس‌جمهور را دارد. با توجه به نوسانات اخیر، هزینه پروژه به ۲ همت افزایش پیدا کرده و پیشرفت فیزیکی آن در حال حاضر ۴۰ درصد است.

وی افزود: امیدواریم پروژه‌هایی که برای آنها جذب منابع داشته‌ایم، همان ایام عید از پروژههای توازن نمایندگان و همچنین سایر ردیف‌های سازمان برنامه، حدود ۳۶۰ میلیارد تومان جذب منابع برای همین بیمارستان داشته‌ایم. برای سال جاری نیز پیش‌بینی جذب ۶۰۰ میلیارد تومان را داریم و امیدواریم بتوانیم در ۲ سال آینده بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان را به بهره‌برداری برسانیم.

ابرازه خاطرنشان کرد: خوشبختانه این پروژه علی‌رغم همه تحریم‌ها و جنگ‌ها صورت گرفته، یکی از پروژه‌های فعال کشور است و در مجتمع داخل بیمارستان شهید بهشتی ساخته می‌شود.

وی در حوزه بهداشت نیز گفت: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضا اضافه شده است. مراکز خدمات جامع سلامت فردو را راه‌اندازی کردیم که افتتاح آن پنجشنبه ساعت نه با حضور استاندار و نمایندگان در «فردو» مرکز جامع سلامت روستایی خواهد بود. حدود ۷ هزار متر مربع در حوزه بهداشت به فضای فیزیکی ما افزوده می‌شود که می‌تواند به ارتقای شاخص‌های ما کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از شاخص‌های مورد استناد در دنیا در حوزه سلامت را دسترسی آسان و عادلانه به خدمات بهداشتی دانست و گفت: حدود ۱۶ مرکز به متراژ ۶ هزار و ۴۵۰ متر افتتاح شده و در این هفته آتی نیز ۳ مرکز دیگر افتتاح خواهد شد.

کاهش ۴ دقیقه‌ای زمان امداد اورژانس با ۱۶ موتورلانس

ابرازه در خصوص خوابگاه‌های دانشجویی افزود: ما در بحث خوابگاه پسران مشکلاتی داشتیم. خوابگاه پسرانه ۵۰۰ نفری را شروع کردیم که اکنون به صورت اجاره‌ای در داخل شهر است و قرار است در مجتمع پردیس تجمیع شود. خوابگاه خواهران ۶۰۰ نفره و برای پسران نیز ۵۰۰ نفر پیش‌بینی شده است. همچنین در پیرو مسئله جوانی جمعیت ۱۹ خوابگاه متأهلین را بازسازی شروع کردیم که بخشی به اتمام رسیده و مابقی در ماه‌های آینده تمام خواهد شد.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان آمبولانسی گفت: همانطور که اشاره شد، ۴ دقیقه زودتر رسیدن بر بالین بیمار حاصل خرید ۱۰ دستگاه آمبولانس و اضافه شدن آن به ناوگان بوده است. ۳۰ درصد آمبولانس‌های که نیاز به قطعات داشتند، احیا و به ناوگان اضافه شدند. همچنین ۲۰ دستگاه آمبولانس در ایام جنگ خریداری کردیم که هزینه‌ای نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: پنجاه درصد از این بیست آمبولانس را از مرکز اورژانس کشور دریافت کردیم، ۳۰ درصد را از اعتبارات استان و ۲۰ درصد را از محل درآمد دانشگاه تأمین نمودیم. برای سال جدید نیز ۲۰ دستگاه دیگر پیش‌بینی شده است. با این حساب، عملاً کل آمبولانس‌های ما نوسازی و ساماندهی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در تشریح عوامل کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار اظهار کرد: همچنین در برخی موارد بررسی کردیم که اساساً نیازی به اعزام آمبولانس نبوده و یک موتورلانس میتوانسته سریع‌تر عمل کند و هزینه‌ها نیز کاهش یابد. به همین منظور ۱۶ دستگاه موتورلانس نیز به ناوگان اورژانس اضافه شده و این ناوگان نیز سهم خود را در کاهش ۴ دقیقه‌ای زمان امداد ایفا کرده است.

ابرازه در خصوص تأمین مسکن پزشکان شاغل در روستاها گفت: ۸۰ واحد مسکونی برای پزشک‌های دارای ضریب‌کار که در روستا مستقر می‌شوند، پیش‌بینی شده است. ما باید علاوه بر ارائه خدمات درمانی، شرایط زندگی مناسبی را نیز برای این پزشکان فراهم کنیم تا بتوانیم سالانه پزشکان بیشتری جذب کنیم. در سال گذشته ۶۰ پزشک جذب شدند که قاعدتاً باید به آنها اسکان داده شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته ۸۰ واحد مسکونی را جلو بردیم تا بتوانیم متخصصان را ساکن کنیم و از این طریق مشکل تأمین پزشکان در برخی دستگاه‌ها برطرف شود.

خرید پت‌اسکن ۱۱۰ میلیارد تومانی با تأمین ۵۰ درصدی هزینه توسط رهبر شهید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه از راه‌اندازی دستگاه پیشرفته درمان نقطه‌ای سلول‌های سرطانی خبر داد و گفت: مجوزهای لازم از جمله از سازمان انرژی اتمی اخذ شده و این دستگاه هم‌اکنون در بیمارستان شهید بهشتی مشغول به کار است. با این دستگاه، دیگر بیماری از قم به تهران اعزام نخواهد شد. این دستگاه در کل استان چه در بخش دولتی و چه خصوصی و خیریه مشابه نداشت.

ابرازه تصریح کرد: دستگاه پت‌اسکن را نیز خریداری کردیم که هزینه اولیه آن ۱۱۰ میلیارد تومان بود، اما جا دارد یاد و خاطره رهبر شهید، قائد خود را گرامی بداریم که ایشان به سرعت ۵۰ درصد هزینه این دستگاه را تأمین کردند. این دستاورد بزرگی برای قم محسوب می‌شود. هزینه جانبی استقرار این دستگاه نیز ۳۰ میلیارد تومان است که در حال انجام می‌باشد. به برکت این اقدام، هیچ بیماری از استان قم برای انجام پت‌اسکن به تهران مراجعه نخواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به تجهیزات تصویربرداری تشخیصی گفت: مرکز ام‌آرآی مرکز قرآنی را در استان راه‌اندازی کردیم که پیش از این در ۵۰ سال گذشته چنین امکانی در بیمارستان‌ها وجود نداشت و متأسفانه هم‌اکنون نیز بیمارانی داریم که با آمبولانس به جای دیگری منتقل می‌شوند. این مرکز را خریداری کرده‌ایم و منتظر هستیم تا سی‌تی آنژیوگرافی نیز وارد شود. قیمت این دستگاه‌ها ۲۰۵ میلیارد تومان شده است، در حالی که قرارداد اولیه آن ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان بسته شده بود.

ابرازه افزود: برای سی‌تی آنژیوگرافی، ۲۶ میلیارد تومان واریز کرده‌ایم. بخشی از مدیریت تأمین منابع از طریق وزارت بهداشت و بخشی نیز توسط خیرین انجام می‌شود. به زودی این دستگاه مستقر خواهد شد و مجموعه تصویربرداری تشخیصی، پزشکی هسته‌ای و درمان سرطان ما کامل می‌شود؛ بدین ترتیب دیگر نیازی به مراجعه بیماران به تهران نخواهد بود.

وی در ادامه به حوزه آموزش پرداخت و گفت: واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی قم را که رها شده بود، احیا کردیم. صرفاً در ۳ روز فراخوان دادیم و بیش از ۶۰۰ متقاضی داشتند که به دلیل قرابت مذهبی و ارزان بودن تمایل به تحصیل در قم داشتند. برای امسال ۲۰۰ دانشجو در بیش از ۱۰ رشته جذب کردیم. البته این جذب به دلار است و ادامه آن توسط وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

اخذ مجوز بیش از ۱۰ رشته جدید علوم پزشکی در قم طی تنها ۷ ماه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: مفتخرم که دانشجو جذب کردیم. دریافت مجوز این رشته‌ها به طور معمول ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد، اما ما ظرف ۷ ماه اخیر موفق به اخذ مجوز بیش از ۱۰ رشته در حوزه سلامت شدیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه بیان کرد: باید دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان مرجعیت علمی در شهر قم مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید است و از خواسته‌های مراجع عظام تقلید بوده است. قم در سایر رشته‌های علوم انسانی پیشرفت خوبی داشته، اما در علوم پزشکی فاقد مرجعیت بود که خوشبختانه امسال این مسیر را آغاز کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد.

ابرازه در خصوص جذب و وضعیت نیروی انسانی تصریح کرد: نکته اصلی این است که کارانه پزشکان به خوبی سایر موارد پیش نرفته است. اما در بحث سایر کارکنان، حدود هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه مهارت‌های بهداشتی داریم که خیلی خوب توانستیم حوزه معاونت‌های بهداشتی را پوشش دهیم. بهورزانی که دریافتی بسیار کمی داشتند و بعضاً کارانه آنها ۲۵۰ هزار تومان بود، خوشبختانه امسال حقوق آنها غالباً به ۴ میلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایش ۷ برابری داشتیم.

وی افزود: در حوزه پیشگیری که مورد توجه است، توانستیم با اندازه‌گیری فشار خون و قند، از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کنیم. پوشش هزار و ۵۰۰ نفر را به طور کامل انجام داده‌ایم و هیچ معوق‌های در این حوزه نداریم. در مرکز اورژانس ۱۱۵ نیز عملکرد بسیار خوبی داشتیم و معوقات را از ۵ ماه به کمتر رساندیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص معوقات پزشکان متخصص گفت: نکته مهم این است که معوقات پزشکان متخصص ما ۱۰ ماه می‌باشد. البته این رقم پیش از این بیشتر بوده است. ما در ۱۷ ماه گذشته توانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم، اما انتظار داشتیم معوقات را به ۵ یا ۶ ماه برسانیم. اما در حال حاضر همچنان ۱۰ ماه معوقه داریم و امیدواریم در سال جدید این میزان کاهش یابد.