به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در مراسم افتتاحیه سی‌وچهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق با گرامیداشت یاد شهدای کشور، به‌ویژه دانشمندان و مهندسانی که در مسیر پیشرفت علمی ایران جان خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای علمی در شرایطی که بسیاری از افراد درگیر مسائل و نگرانی‌های روزمره هستند، تلاشی ارزشمند و کم از جهاد نیست.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این کنفرانس و اساتیدی که در طول سال‌ها برای تداوم آن تلاش کرده‌اند، گفت: برگزاری بیش از سه دهه از یک رویداد علمی نشان‌دهنده روحیه بالا، پشتکار و هدف‌گذاری دقیق جامعه علمی کشور است و باید از همه افرادی که در این مسیر تلاش کرده‌اند قدردانی کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به برخی نقدها نسبت به نظام آموزش عالی کشور افزود: هرچند نقد در حوزه سیاست‌گذاری ضروری است و باید برای بهبود وضعیت آموزش عالی تلاش کرد، اما نباید از دستاوردهای مهم دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته غافل شد. بسیاری از پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور، از جمله در حوزه‌های نوینی مانند نانو، علوم همگرا و فناوری‌های پیشرفته، حاصل تلاش همین دانشگاه‌ها، استادان و دانش‌آموختگان است.

مهاجرانی همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی مراکز علمی و پژوهشی کشور توسط دشمنان، تصریح کرد: این اقدامات نشان می‌دهد که دستاوردهای علمی کشور واقعی و اثرگذار بوده است؛ چرا که دانشمندان و مراکز پژوهشی ما به دلیل همین توانمندی‌ها مورد توجه و حتی تهدید قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه آموزش عالی یکی از حقوق مهم شهروندی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: گسترش دانشگاه‌ها باید به‌درستی مدیریت شود، اما در عین حال باید توجه داشت که این نظام در سال‌های گذشته خدمات ارزشمندی به کشور ارائه کرده است.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به پیام رئیس‌جمهور برای شرکت‌کنندگان در این کنفرانس گفت: رئیس‌جمهور با ابلاغ سلام و خداقوت به برگزارکنندگان این رویداد، تأکید کردند که استمرار برگزاری چنین کنفرانس‌هایی نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های علمی و مدیریتی ارزشمند در کشور است و انتظار می‌رود این ظرفیت‌ها در مسیر حل مسائل و چالش‌های ملی به کار گرفته شود.

مهاجرانی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در کشور، از جمله مسائل حوزه انرژی، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های دانشی دانشگاه‌ها و رویکردهای علمی می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کشور کمک کند و جامعه علمی باید در کنار سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

وی در پایان با اشاره به سابقه تاریخی و تمدنی ایران گفت: این سرزمین در طول تاریخ با تکیه بر خرد و دانش توانسته از بحران‌ها عبور کند و امروز نیز با اتکا به همین سرمایه فکری و علمی می‌توان مسیر پیشرفت و حل مسائل کشور را ادامه داد.

در بخش پایانی این مراسم، با هدف تکریم ایثار و فداکاری، از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم شهیده دکتر مژده زندی‌نسب، شهید محمدمهدی ازگلی، شهید شمقدری و سرلشکر شهید دکتر سید حسین جبل‌عاملیان که در عرصه‌های علمی و دفاعی جان‌فشانی کرده بودند با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

مهندسی برق و ارتباطات، کلید تاب‌آوری ملی در شرایط حساس کنونی است

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی به مناسبت افتتاحیه سی‌وچهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، با تأکید بر جایگاه راهبردی این حوزه در تقویت زیرساخت‌ها و حفظ پایداری خدمات حیاتی کشور، آن را بازوی توانمند تاب‌آوری ملی در شرایط حساس کنونی دانست و از نمایه شدن مقالات این کنفرانس در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی همچون IEEE به عنوان نشانه اعتماد جامعه علمی جهان به توانمندی پژوهشگران ایرانی یاد کرد.

در این پیام وزیر آمده است: برگزاری سی‌وچهارمین دوره کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق را صمیمانه به جامعه علمی کشور تبریک عرض می‌کنم. استمرار این رویداد علمی در طول بیش از سه دهه، نشان‌دهنده جایگاه رفیع آن و حاصل هم‌افزایی ارزشمند دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و متخصصان حوزه‌های مهندسی برق، ارتباطات و فناوری‌های نوین است.

پیام وزیر ارتباطات ادامه یافت: بدون تردید تداوم چنین کنفرانس‌هایی، گواه ظرفیت بالای علمی کشور در تولید دانش، توسعه فناوری و پاسخ‌گویی به نیازهای راهبردی کشور است. ارتقای این کنفرانس از یک رویداد ملی به سطح بین‌المللی و نمایه شدن مقالات آن در پایگاه‌های معتبر علمی همچون IEEE و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بیانگر کیفیت علمی، پویایی پژوهش‌ها و اعتماد جامعه علمی جهانی به دستاوردهای پژوهشگران ایرانی است. امروز که کشور عزیزمان در شرایطی حساس و پیچیده قرار دارد، جایگاه و نقش ارتباطات، علم و فناوری در تقویت زیرساخت‌ها، افزایش تاب‌آوری ملی و حفظ پایداری خدمات حیاتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

در بخش دیگر پیام وزیر ارتباطات آمده است: مردم ایران در روزهای دشوار به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی با صبوری، همبستگی و تاب‌آوری مثال‌زدنی از کشور محافظت کردند و همین سرمایه اجتماعی گران‌بها پشتوانه پیشرفت‌های علمی و فناورانه امروز ماست.در چنین شرایطی، مهندسی برق و ارتباطات نقشی کلیدی در توسعه زیرساخت‌های پایدار، شبکه‌های هوشمند، خدمات دیجیتال و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کند. این کنفرانس بستری ارزشمند برای تبادل اندیشه، هم‌افزایی علمی و شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان دانشگاه و صنعت کشور فراهم می‌آورد و می‌تواند زمینه‌ساز کاربردی شدن پژوهش‌ها و حل مسائل واقعی کشور باشد.

هاشمی در این پیام ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای علمی ارائه‌شده در این رویداد گامی مؤثر در مسیر توسعه فناوری‌های نوین، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال و ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی باشد.

لزوم بازآفرینی نظام آموزش عالی با محوریت «مهارت‌محوری» و «هوشمندسازی»

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این رویداد علمی با تبیین ضرورت‌های تحول در نظام آموزش عالی کشور، بر لزوم بازنگری در برنامه‌های درسی و تمرکز بر مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان برای پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار و صنعت تأکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه تاب‌آوری نظام آموزش عالی در دوران پساجنگ و شرایط نوین، نیازمند بازبینی جدی در مأموریت‌ها و شیوه‌های اجرایی حکمرانی آموزشی است، با اشاره به آمارهای نگران‌کننده از کاهش اقبال داوطلبان به رشته‌های فنی و مهندسی، تصریح کرد: در حالی که پیشینه دانشگاه‌های کشور در تربیت نیروهای متخصص و تأمین نیازهای راهبردی کشور در دوران‌های سخت قابل دفاع است، اما نمی‌توان مسیر توسعه را با شیوه‌های گذشته ادامه داد. وی افزود: با توجه به تحولات جهانی در حوزه آموزش، از جمله توسعه هوش مصنوعی، شخصی‌سازی آموزش و یادگیری‌های تلفیقی، نظام آموزش عالی کشور نیازمند دگردیسی است.

وی با نقد شکاف میان دانش تئوریک و نیازهای بازار کار، خاطرنشان کرد: در نظام‌های آموزشی موفق دنیا، اشتغال دانش‌آموختگان در سال نخست پس از فارغ‌التحصیلی، یکی از شاخص‌های اصلی اعتبار دانشگاه است؛ در حالی که در کشور ما میان مدرک‌گرایی و مهارت واقعی فاصله وجود دارد. وی تأکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید سهم آموزش‌های مهارتی به ۴۰ درصد برسد و هر دانش‌آموخته پیش از پایان تحصیل، حداقل یک مهارت کاربردی کسب کند.

معاون وزیر علوم با تأکید بر اینکه آموزش مجازی تنها گام نخست برای رسیدن به آموزش هوشمند است، گفت: برای حرکت به سوی آموزش مطلوب، باید به سمت سیستم‌های «داده‌محور» و «هوشمند» حرکت کنیم. این گذار نیازمند استانداردهای نوین در برنامه‌های درسی، توانمندسازی اساتید و ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متناسب با استانداردهای جهانی است.

وی با تحلیل آماری وضعیت رشته‌های مهندسی، افزود: کاهش کمی و کیفی داوطلبان رشته‌های فنی در مقایسه با سایر گروه‌های آموزشی، یک هشدار جدی است.

وی در پایان با اشاره بر اهمیت نقش دانشگاه‌های نسل جدید در پاسخگویی به مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و از جامعه مهندسی برق خواست تا با تدبیر و تامل در چالش‌های پیش‌رو، مسیر را برای دستیابی به قله‌های دانش بومی و کارآمد هموار کنند، خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت و نهادهای سیاست‌گذار، برنامه‌های درسی رشته‌هایی نظیر مهندسی برق به گونه‌ای بازنگری شود که علاوه بر حفظ هویت علمی، با ترندهای نوظهور فناوری و نیازهای انرژی کشور همسو باشد.