موسوی: مصرف برق در گلستان به ۸۰۰ مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای اخیر اظهار کرد: در این ایام شاهد ثبت بار مصرفی حدود ۸۰۰ مگاوات در استان بودهایم که در صورت تداوم، میتواند مشکلاتی برای پایداری شبکه ایجاد کند.
وی با قدردانی از همراهی همیشگی مردم افزود: مشترکان گلستانی همواره نشان دادهاند در شرایط حساس، همراه نظام و خدمتگزاران خود هستند و امروز نیز صنعت برق برای تأمین برق پایدار، به این همراهی نیاز دارد.
موسوی با بیان اینکه کارکنان صنعت برق بهصورت جهادی در حال خدمترسانی هستند، گفت: تلاش ما تأمین برق مطمئن برای مردم است، اما تحقق این هدف در تابستان پیشرو بدون مدیریت مصرف ممکن نیست.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان از اجرای «پویش ۲۵ درجه» خبر داد و گفت: از مردم درخواست داریم دمای کولرهای خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند؛ این اقدام علاوه بر ایجاد آسایش، به کاهش هزینه خانوار و پایداری شبکه کمک میکند.
وی به راهکارهای ساده مدیریت مصرف اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از نور طبیعی در طول روز، بهکارگیری پنکه بهجای کولر در مواقع امکان، استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در ساعات اوج و سرویس دورهای کولرها که تا ۳۰ درصد مصرف را کاهش میدهد، از جمله اقدامات مؤثر است.
موسوی همچنین به ابلاغ دستورالعمل جدید برای ادارات اشاره کرد و گفت: ساعات کاری ادارات از ۷ تا ۱۳ تعیین شده و تمامی دستگاهها موظفاند از ساعت ۱۲ به بعد سیستمهای سرمایشی را خاموش و در مجموع ۶۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تاکنون بیش از ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده و تا پایان سال این ظرفیت به بیش از ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید که نقش مهمی در تأمین برق پایدار استان ایفا میکند.
نظر شما